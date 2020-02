Mit dem Final Fantasy 7 Remake erscheint am 10. April 2020 endlich die Neuauflage des wohl beliebtesten FF-Serienteils. Dieses Datum war allerdings nicht immer aktuell, denn ursprünglich sollte das Remake schon am 3. März 2020 erscheinen. Mitte Januar wurde dann bekannt, dass Square den Release verschiebt.

Was Square jetzt zu Final Fantasy 7 Remake "Part 2" sagt

Das bedeutet zwar, dass ihr erst etwas später losspielen könnt, auf etwas anderes hat die Verschiebung dagegen keinen Einfluss. Denn wie Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, bestätigte, wird der spätere Release des Final Fantasy 7 Remakes die Pläne für den zweiten Teil nicht beeinträchtigen. (via pushsquare)

Zweiten Teil? Ja, richtig. Wie schon etwas länger bekannt ist, wird das Final Fantasy 7 Remake nicht das komplette Spiel des Originals beinhalten, sondern lediglich den ersten großen Teil in Midgar, diesen allerdings deutlich weiter ausbauen als das ursprüngliche Final Fantasy 7.

Remake in mehreren Teilen

Was ist zum zweiten Teil bekannt? Bis auf die Tatsache, dass er schon in Entwicklung ist: Noch nichts. Weder wissen wir, zu welchem Zeitpunkt er einsetzen wird, noch, welche Teile der Originals er beinhaltet. Und auch das Release-Datum von Teil 2 steht noch in den Sternen.

Zur Erinnerung: Das Remake wurde erstmals auf der E3 2015 angekündigt, knappe fünf Jahre später erscheint nun Teil 1 des Remakes. Immerhin soll die Wartezeit laut Square Enix dann aber nicht ganz so lang sein.

Mit dem zweiten Teil ist es dann übrigens immer noch nicht getan. Denn insgesamt erscheint das Final Fantasy 7 Remake in noch mehr Teilen. Wie viele insgesamt wissen die Entwickler selbst noch nicht genau.