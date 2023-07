Final Fantasy XVI und seine Riesenmonster - Das sind die Esper und ihre Domini

Was ist Final Fantasy XVI? Final Fantasy XVI ist der neueste Hauptteil der beliebten JRPG-Serie. Anders als in den Vorgängern sind diesmal Welt und Setting eher düster und ernst gehalten. Das sieht man schon am Helden Clive, der ein bärbeißiger Kerl ist und sich auf einem finsteren Rachefeldzug in einer grimmigen Welt befindet.

Was sind Esper und Domini? Ein wichtiges Element der Welt von Valisthea sind die Mutterkristalle. Die werden von den verschiedenen Nationen eifersüchtig gehütet, denn sie sind Quelle des Äthers. Diese magische Energie benötigen vor allem die Domini, die mit ihren Kräften die mächtigen Esper herbeirufen können.

Domini sind Menschen mit spezieller Blutlinie, in denen die Mächte einer bestimmten Esper erwachen können. Sie beherbergen die Esper in ihrem Körper und können sich teilweise, aber auch in Gänze in diese gigantischen Kreaturen verwandeln, die dazu in der Lage sind ganze Armeen niederzumähen.

1:09 So sieht der Story-Modus von Final Fantasy 16 aus: Einfache aber trotzdem coole Kämpfe

Da nur die Domini diese schrecklichen Wesen zu kontrollieren vermögen, bringt man diesen Individuen entweder großen Respekt oder Furcht entgegen. Einige leben wie Könige, während andere als Kriegswerkzeuge missbraucht werden.

Esper verfügen über die Macht jeweils eines Elementes. Umso erstaunlicher ist es, als zu Beginn der Geschichte plötzlich eine zweite Esper des Feuers die Bildfläche betritt.

Die Esper sind unter anderen Namen wie Beschwörungen, Bestia, Guardian Force etc. schon in einer Vielzahl von Final-Fantasy-Games aufgetaucht. Shiva, Odin und Co. sollten also gute Bekannte für alle Fans der Serie sein.

Das sind die Esper und die Domini, die sie rufen

Euer Held Clive kann als einziger die Macht anderer Esper nutzen, um mit einer Vielfalt unterschiedlicher Magie- und Esper-Fähigkeiten die verschiedensten Manöver im Kampf auszuführen. Obendrein kann er an besonderen Stellen im Spiel das Ungetüm selbst herbeirufen und dann gegen andere Esper epische “Kaiju-Kämpfe” ausfechten. Dabei prügeln sich die beiden Monster in ausgeklügelten Quick-Time-Events, bis einer der Kolosse am Ende obsiegt.

Damit ihr wisst, welche Esper euch im Spiel erwarten, gibt’s hier die Liste der Riesenmonster.

Phönix: Diese Esper ist ein gewaltiger, brennender Vogel. Sie gehört dem Element Feuer an und kann gewaltige Flammeninfernos entfesseln. Die Esper gehört traditionell zum Großherzogtum Rosaria. Sein Dominus ist Joshua Rosfield, der kleine Bruder von Clive. Die Kontrolle über den Phönix erlangte der Junge nach dem Tod des Großvaters. Daher wurde der jüngere Joshua vor seinem älteren Bruder Clive zum künftigen Erben bestimmt.

Ifrit: Ifrit ist eine mysteriöse, gigantische Esper, die mit ihren Hörnern und ihrer Lava-Haut wie ein Dämon aus der Hölle daherkommt. Das Monstrum ist offenbar ebenfalls ein Wesen des Feuers. Das dürfte eigentlich nicht sein, da ja schon Phönix dieses Element beansprucht. Clive Rosfield, der ältere Bruder des Phönix-Dominus, scheint der Gebieter über dieses urgewaltige Wesen zu sein.

Shiva: Die Esper Shiva ist ebenfalls aus vielen Teilen der Serie bekannt und erscheint hier als eine mächtige Eismagierin. Shiva kann Gegner mit Eis und Schnee einfrieren. Der dazugehörige Dominus ist Jill Warrick, die Kindheitsfreundin von Clive.

Garuda: Das grazile Flugwesen Garuda ist eine Esper, die dem Element der Luft zugehörig ist. Garuda ist sehr flink und kann mit ihren Krallen tiefe Wunden reißen. Außerdem kann sie Sturmböen entfesseln und Blitze schleudern. Benedikta Harman ist Dominus von Garuda. Sie arbeitet für das Königreich Waluth und ist hinter Clives Esper Ifrit her.

Titan: Diese gigantische Esper macht ihrem Namen alle Ehre. Titan ist riesengroß, unglaublich stark und extrem widerstandsfähig. Die Esper wird von Hugo Kupka kontrolliert und gehört zur Republik Dhalmekia. Wer die Kräfte von Titan kontrolliert, kann sich mit Steinschilden besonders gut schützen.

Ramuh: Diese Esper ist weniger ein gigantisches Monster und vielmehr ein alter Mann mit Bart. Man sollte ihn aber nicht unterschätzen, denn Ramuh kann mächtige Blitze auf Gegner herabschleudern. Diese Esper gehört zu Cidolfus “Cid” Telamon.

Bahamut: Dieses Ungetüm ist ein gewaltiger Drache und kam schon im allerersten Final Fantasy vor. Auch hier ist das Ungetüm ein formidabler Gegner, der zusätzlich noch einen Flammenatem besitzt. Dion Lesage, Kronprinz des heiligen Kaiserreichs Sanbrèque, ist Dominus von Bahamut.

Odin: Odin ist ein riesiger Ritter, der auf einem sechsbeinigen Pferd reitet. Er nutzt unter anderem einen gewaltigen Speer namens Gungnir und ist für seine schnellen Angriffe berüchtigt. Barnabas Tharmr ist Dominus von Odin und auch König des Reichs von Waluth. Wie Odin ist auch er ein düsterer Ritter, der im Kampf keine Gnade kennt.

So viel zu den Espern und ihren Gebietern. Im Spiel werdet ihr euch nach und nach ebenfalls die Mächte dieser Wesen aneignen und so noch mächtiger werden. Wenn ihr die coolen Esper und ihre Skills erleben wollt, dann holt euch hier Final Fantasy XVI.