Pikachu und Ash nehmen ihren Hut: Die Anime-Serie bekommt neue Protagonist*innen.

Bevor die Pokémon-Animeserie mit neuen Held*innen weitergeht, hat Ash nochmal elf Episoden lang eine Ehrenrunde gedreht. Die ist jetzt vorbei und hinterlässt einige ratlose Fans und ungeklärte Fragen. Mehrere Fäden der Geschichte wurden nie zu Ende geführt, aber ein Mysterium beschäftigt uns ganz besonders. Wir werden womöglich nie erfahren, was des Rätsels Lösung ist – oder?

Wir wissen immer noch nicht, wer Ashs Vater ist und das bleibt wohl auch (erstmal) so

Darum geht's: Die Show ist vorbei, Ende Aus. Ash Ketchum hat seine Schuldigkeit getan, ist der Allerallerbeste geworden und darf nun den Ruhestand antreten. Der ewige Zehnjährige hat sogar nochmal elf Episoden lang Abschied nehmen dürfen, jetzt ist aber auch die letzte Folge in Japan ausgestrahlt worden.

Wichtige Fragen bleiben ungeklärt: Viele Pokémon-Fans hatten darauf gehofft, dass die finale Ash-Staffel einen krönenden Abschluss bildet und alle Fragen beantwortet. Das hat sie aber nicht getan, wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, was im GS Ball aus dem Orange Islands-Arc war oder was mit dem legendären Ho-Oh ist.

Wer ist Ash Ketchums Vater? Das sind die Annahmen

Eines der größten Rätsel des Pokémon-Animes bleibt wohl auf Ewig (oder zumindest bis auf Weiteres) ungelöst: Wer darauf gehofft hatte, endlich Ashs Vater zu sehen, wurde enttäuscht. In 25 Jahren Anime-Serie wurde nur Ashs Mutter Delia eingeführt. Vom Papa fehlt seit jeher jede Spur.

Diese Theorie gibt es: Eine der bekanntesten und interessantesten Fan-Theorien dreht sich darum, dass Team Rocket-Boss Giovanni eigentlich Ashs Vater sei. Der sei zunächst zu arm gewesen, Ash aufzuziehen und habe darum Team Rocket gegründet. So wurde er reich und schicke Delia für Ash konstant Geld, weshalb sie Ashs Reisen überhaupt erst finanzieren könne.



Das führe dazu, dass Ash und Mewtu theoretisch sogar Blutsverwandte seien. Giovanni habe dem Klon sein eigenes Blut injiziert, aus dem Mewtu wurde. Letzten Endes seien Jesse und James auch von Giovanni beauftragt worden, stets ein Auge auf Ash zu haben (via: Redditor Spider-2099).

Dafür wurde Team Rocket wieder vereint. Die ewigen Gegenspieler*innen Ashs gingen in der neunten Folge der letzten Staffel getrennte Wege. Das Ende von Team Rocket war extrem traurig. Umso schöner also, dass sie in der letzten Folge wieder gemeinsame Sache machen.

Hier könnt ihr euch Jesse, James und Mauzi in den letzten Szenen der finalen Staffel des Pokémon-Anime mit Ash ansehen:

Kehren Ash und Pikachu irgendwann als Anime-Serie zurück?

Ein weiteres großes Rätsel bleibt, ob das wirklich das Ende war. Die letzte Szene und deren Ende wirkt tatsächlich nicht ganz eindeutig, was das angeht. Wir haben es stattdessen sehr viel mehr mit einem offenen Ende zu tun.

Kritik der Fans: Einige Zuschauer*innen beklagen sich über diese Offenheit. So entstehe der Eindruck, dass die Menschen hinter dem Anime sich absichtlich dafür entschieden hätten, ein Hintertürchen offen zu halten.

Sollte die neue Anime-Serie mit den beiden anderen Held*innen aus irgendwelchen Gründen nicht so gut ankommen und kein Erfolg werden, könnte Ash einfach zurückgeholt werden. Dann bestünde auch immer noch die Möglichkeit, einige unbeantwortete Fragen zu klären und verbliebene Geheimnisse zu lüften.

Welche Fragen habt ihr nach Ashs Ehrenrunde noch? Worauf hattet ihr gehofft, was das Finale dann nicht geliefert hat – oder seid ihr rundum glücklich damit?