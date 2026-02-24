Fire Emblem Fortune's Weave: Release, Gameplay und alle weiteren Infos zum Nintendo Switch 2-RPG

Hier ist alles, was wir über das neue Fire Emblem wissen.

Nintendo ließ die Direct vom 12. September 2025 mit einem Knall für Rundentaktik-Fans enden und kündigte Fire Emblem: Fortune's Weave an. Und wir können's kaum glauben, aber bei dem kommenden Nintendo Switch 2-Exclusive handelt es sich bereits um den 18. Teil der Fire Emblem-Reihe. In diesem Artikel haben wir alle bisherigen Infos zu Fortune's Weave für euch zusammengetragen.

Inhaltsverzeichnis:

Fire Emblem: Fortune's Weave - Release: Wann erscheint das neue FE für Nintendo Switch 2?

Release: 2026

2026 Plattform: Exklusiv für die Nintendo Switch 2

Bislang hat Nintendo lediglich das Release-Jahr von Fire Emblem: Fortune's Weave verraten, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Seit der Nintendo Direct vom 12. September 2025 gab es diesbezüglich noch kein weiteres Update.

Den Debüt-Trailer könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

2:37 Fire Emblem geht mit Fortune's Weave in einem ganz neuen Abenteuer auf der Switch 2 weiter

Autoplay

In Anfang Februar 2026 veröffentlichten Finanzdokumenten erwähnte Nintendo immerhin erneut, dass Fortune's Weave 2026 erscheinen soll, eine Verschiebung des rundenbasierten Rollenspiels steht also erst einmal nicht zur Debatte (via Comicbook).

Womöglich können wir mit weiteren Infos zum Spiel im Zuge einer Nintendo Direct im Frühjahr oder Sommer rechnen.

Fire Emblem: Fortune's Weave - Alle bekannten Infos zum Gameplay

Fortune's Weave folgt dem klassischen Fire Emblem-Spielprinzip und lässt uns wie gewohnt rundenbasierte Kämpfe austragen, indem wir unsere Party-Mitglieder über ein schachbrettartiges Schlachtfeld bewegen und die Stärken und Schwächen ihrer unterschiedlichen Klassen abwägen.

Folgende Klassen kehren zurück bzw. sind bereits im Debüt-Trailer zu sehen:

Myrmidone

Schütze

Noble

Neue Klassen (via fireemblem.fandom):

Flying-Ornius Rider

Charioteer

Zudem führt Fortune's Weave das Waffenhaltbarkeits-Feature wieder ein. Heißt, unsere Waffen zerbrechen nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen. Ebenso kehren offenbar Gambits, Combat Arts sowie Crests zurück.

Auf der zweiten Seite geht's weiter mit allen bisherigen Infos zur Story, zum Setting und den bereits bestätigten Charakteren!