Der konstante Fanservice in diesem ansonsten echt coolen Anime hat mich komplett vergrault

Fire Force ruiniert sich selbst das Potential mit anzüglichem Fanservice eines Charakters. (Bild: © David Production/ Crunchyroll)

Nach dem Abschluss von Soul Eater habe ich lange nichts vom Mangaka Atsushi Okubo mitbekommen –bis der Anime zu seinem neuen Werk Fire Force angekündigt wurde. Die Prämisse klang ziemlich interessant.

Denn in der Welt von Fire Force tritt ein mysteriöses Phänomen auf, das Menschen ganz plötzlich und unvorhersehbar in Flammen aufgehen und sie zu sogenannten "Infernals" werden lässt. Um diese Bedrohung für die Menschheit einzudämmen, wird die Spezialeinheit "Fire Force" gegründet, die genau diese wildgewordenen Bestien bekämpft und ausschaltet. Klingt spannend und ist im Vergleich zu den anderen Genre-Vertretern mal etwas Ausgefalleneres, oder nicht?

Beim Blick auf den Anime und das Lesen des Mangas ahnte ich, dass diese neue Reihe von Atsushi Okubo einer der coolsten Shonen sein könnte. Dummerweise hat die Sache einen entscheidenden Haken – Der konstante Fanservice von Tamaki Kotatsu zu unglaublich unpassenden Momenten hat mich komplett von der Serie vergrault!

Myki Trieu Myki Trieu hat als leidenschaftlicher Anime-Fan schon einige Serien angeschaut. Soul Eater ist einer ihrer Favoriten aus der Kindheit, da die Serie in ihren Augen eine andere Art des Shonen-Genres gezeigt hat. Deshalb ist sie umso enttäuschter von Okubos neuem Werk.

Tamaki Kotatsus "Lucky Leecher Lure" ist sehr unangenehm anzuschauen

Die Witzchen zulasten von Tamaki Kotatsu sind ein großes Problem. (Bild: © David Production/ Crunchyroll)

Ich möchte vorweg schicken, dass ich prinzipiell nichts an Fanservice wie diesen in Animes auszusetzen habe und es mich bisher in anderen Serien noch nie sonderlich gestört hatte. Bei Fire ist das etwas anderes. Denn die eigentliche solide Handlung und die interessanten Figuren treten bei der Menge der anzüglichen Szenen und Witze über einen bestimmten Charakter deutlich in den Hintergrund.

Dieser Charakter ist Tamaki Kotatsu, ein Mitglied der Fire Force und eine starke Kämpferin, die keine unbedeutende Nebenrolle in der Serie spielt. Leider hat der Mangaka ihr einen Trope gegeben, der zur ernsten Stimmung der ganzen Serie nicht sonderlich gut passt: Das "Lucky Leecher Lure"-Syndrom.

Durch dieses Syndrom wird die ohnehin etwas schusselig wirkende Tamaki zum Ziel zahlreicher perverser Witze. In einer Szene will Shinra, ein weiterer Charakter von Fire Force, eigentlich nur eine Handgeste nach vorn machen, fährt dabei aber durch die Schusseligkeit von Tamaki unter ihen BH.

Tamakis "Lucky Leech Lure" sorgt für unangenehme Momente. (Bild: © David Production/ Crunchyroll)

Solche Situationen und Momente kommen nicht selten vor und scheinen eng mit dem Charakter verknüpft zu sein. Es gibt auch Szenen, in denen Tamaki komplett aus ihrer Kleidung fährt, weil sie zu locker sitzt oder in denen ihr Shinra ihr direkt in die Hose und an den Hintern greift.

Das würde vielleicht noch erträglich sein, wenn es nur wenige Szenen dieser Art gäbe. Aber in Fire Force kommen sie derart oft vor, dass ich dadurch ein sehr unangenehmes Gefühl beim Schauen der Serie bekam. Schade, denn die Kämpfe und die Geschichte in der Serie hatten eigentlich so großes Potenzial…

Besonders die Arc mit Rekka Hoshimiya in der ersten Staffel zeigt, wie gut Fire Force auch ohne diese anzüglichen Momente von Tamaki sein könnte. Rekka ist Tamakis Vorbild in der Fire Force, weswegen sein Verrat ihr gegenüber noch tiefer sitzt. In einem Kampf hätte er sie umgebracht, wäre nicht Shinra gewesen.

Tamaki hat als Figur mehr drauf als nut ihre anzüglichen Gags. (Bild: © David Production/ Crunchyroll)

Leider wird auch hier der eigentlich epische Kampf zwischen Rekka und Shinra durch zwischenzeitliche und unnötig perverse Scherze und Momente für mich ruiniert. In einem Moment weicht Shinra einem mächtigen Feuer-Angriff von Rekka aus und dabei verbrennt Tamakis Kleidung fast in kleine Fetzen.

Das endet damit, dass Tamaki fast komplett nackt ist und Shinra im Kampf auf sie geworfen wird. Er landet direkt auf ihr und es folgt ein weiterer unangenehmer Moment.

Ich finde, dass diese "Lucky Leecher Lure"-Szenen die sonst eigentlich ziemlich coole Handlung der Serie ruinieren. Und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da.

Viele andere Anime-Fans und Zuschauer*innen der Serie haben sich bereits in den sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) oder Reddit zum Start der ersten Season ebenfalls dazu geäußert.

Genau wie ich haben sich auch andere dazu entschieden, den Anime abzubrechen, da Tamaris Charakter für sie die Serie zerstört – wobei sie nicht einmal etwas dafür kann, sondern nur das ihr zugeschriebene "Lucky Leech Lure"-Syndrom!

Fire Force ist im Kern ein solider Shonen-Anime mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Anime-Fans können ihm gerne eine Chance geben – aber nur, wenn sie unnötiger, regelmäßig auftretender und manchmal komplett übertriebener Fanservice einer Figur nicht stört!

Habt ihr Fire Force angeschaut und wie gefällt euch die Anime-Serie bisher?