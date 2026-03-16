Mit Firefly steht meine liebste Serie kurz vor der Rückkehr - jetzt hängt es nur noch an einer "Kleinigkeit"

Firefly soll nach dem vorzeitigen Abbruch der Sci-Fi-Serie nun endlich fortgeführt werden.

"Take my love, take my land, take me were I can not stand. I don't care, Im still free, you can't take the sky from me"

Über 20 Jahre nach der abrupten Absetzung von Firefly kam am vergangenen Sonntag von Schauspieler Nathan Fillion die erlösende Nachricht, die ich mir als Fan der fantastischen Sci-Fi-Serie schon so lange gewünscht habe: Es soll endlich weitergehen!

Firefly? Klär mich kurz auf! Firefly ist ein humorvoller Mix aus Sci-Fi und Western, in dem wir die Crew des Transports-Raumschiffs Serenity dabei begleiten, wie sie sich durchs Weltall gaunert. Die Serie wurde im Jahr 2003 aufgrund niedriger Einschaltquoten abgesetzt. Dank der kleinen, dafür aber extrem leidenschaftlichen Fangemeinde, verkaufte sich die DVD mit allen 14 vorproduzierten Folgen jedoch so gut, dass zwei Jahre später sogar noch der Kinofilm "Serenity: Flucht in neue Welten" erschien.

So soll Firefly fortgeführt werden

Nachdem Fillion die Gerüchteküche auf Social Media bereits ordentlich angeheizt hatte, kam es am Sonntag auf der Awesome Con endlich zur großen Enthüllung.

Firefly soll als Animationsserie wiederbelebt werden, die zeitlich zwischen der ersten Staffel und dem Kinofilm angesiedelt ist. Einen ersten Entwurf der Charaktere gibt es auch schon:

So sehen Zoe, Inara, Mal, Cobb und River in der animierten Fortsetzung aus.

Da während des Reveals neben Nathan auch die übrigen Crew-Mitglieder der Serenity von Gina Torres (Zoe) bis Alan Tudyk (Wash) anwesend waren, gehe ich zudem davon aus, dass die animierten Figuren ihre Originalstimmen bekommen.

Produziert wird die Serie übrigens von Fillion selbst, in Zusammenarbeit mit 20th Television Animation, denen die Rechte an Firefly gehören. Serien-Schöpfer Joss Whedon ist hingegen nicht mit an Bord, soll Fillion aber seinen Segen erteilt haben.

Der Zeichentrick ist eine hervorragende Idee

Zwar war ich nach der tollen Ankündigung zunächst etwas irritiert, dass wir "nur" eine Animationsserie bekommen, allerdings hat sich die kleine Ernüchterung bei mir sehr schnell gelegt.

Das liegt zum einen daran, dass die gezeichneten Figuren ganz hervorragend aussehen. Kein übertriebener Comic-Look, nah am Original, so muss das sein! Zum anderen ist die Fortsetzung von Staffel 1 als Animationsserie aber auch deswegen genau die richtige Entscheidung, da die Story so nahtlos und glaubhaft fortgeführt werden kann. Mit dem 20 Jahre älteren Original-Cast wäre das kaum möglich gewesen und eine Neubesetzung hätte ich auch nicht so dolle gefunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kommt die Animationsserie gut an, wovon ich bei der treuen Fangemeinde und den überaus positiven Reaktionen auf die Ankündigung einfach mal ausgehe, ist die Tür vielleicht sogar einen Spalt weit offen für eine neue Live-Action-Serie mit den gealterten Stars. So, wie es jüngst Scrubs gemacht hat.

Eine Sache muss noch geklärt werden

Zwar wurde das Drehbuch für die Animationsserie bereits fertiggestellt und die Verantwortlichen für die Produktion gefunden, eine nicht ganz unwichtige "Kleinigkeit" fehlt jedoch noch.

Es muss noch ein Käufer für die Serie gefunden werden. Sprich ein Streamingdienst wie Netflix, Apple TV oder HBO Max, auf dem die Folgen ausgestrahlt werden.

Die Daumen sind jedoch gedrückt, dass sich hier bald jemand findet und wir nach über zwei Jahrzehnten endlich erfahren, wie es der Crew der Serenity zwischen der 1. Staffel und dem Kinofilm ergangen ist.