Flintlock wird ein Soulslike mit niedlichem Tierbegleiter und darum muss ich es spielen

Genre: Action-RPG Entwickler: A44 Games Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Release: 1. Quartal 2023

In Flintlock: The Siege of Dawn stürzen wir uns in eine Fantasywelt am Abgrund. Wir schlüpfen in die Haut Nor Vanek, die der letzten Koalitionsarmee angehört und unsere Aufgabe ist keine geringere, als die Götter herauszufordern und die Menschheit zu retten. Doch dabei sind wir glücklicherweise nicht alleine. An unserer Seite ist ein kleines Hunde-Katzen-Drachen-Fabelwesen, das uns im Kampf unterstützt.

Kämpfe und vielseitige Landschaften

Darum geht es: Während der Xbox & Bethesda Show wurde ein neuer Trailer zum Action-RPG des Ashen-Teams gezeigt. Wie auch schon bei diesem früheren Titel wirken die Kämpfe stark von den Souls-Spielen inspiriert. Grafisch setzt Flintlock jedoch auf einen ganz anderen realistischeren Stil. Uns erwartet zudem eine frei begehbare Open World.

Trailer zeigt geballte Ladung Kämpfe: Protagonistin Nor nimmt es mit Enteraxt und Schusswaffe mit Skelett-Soldaten auf einem Schlachtfeld auf, stellt sich menschlichen oder menschenähnlichen Feinden in einer Wüstenstadt, bekämpft einen Dämon in einem Sumpf oder tritt einem Boss in einem schillernden Palast entgegen. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Abwechslungsreiche Fantasywelt: Daneben gewinnen wir auch einen Eindruck davon, wie hübsch und vielseitig die Spieltwelt ist. Wir werfen einen Blick auf tiefe Wälder mit Riesenspinnen, Palmenhaine, staubige Hänge und wassergefüllte düstere Höhlen.

Hier geht es zu weiteren Artikeln zu Spielen, die wir euch im Rahmen von FYNG (Find Your Next Game) vorstellen:

Mystische Kreatur: Immer mit von der Partie ist Enki. Wir werden Zeuge, wie das Wesen Nor im Kampf mit Magie unterstützt und ihr dabei hilft, durch die Luft zu gleiten. Dabei bewegen sich die beiden hangeln sich dabei von einem schwebenden Zielpunkt zum nächsten.

Samara Summer @Auch_im_Winter "Soulslike"und "Tierbegleiter" sind zwei Begriffe, bei denen ich sofort hellhörig werde. Aber natürlich reichen diese Schlagworte alleine nicht aus, um mich auch bei der Stange zu halten. Flintlock hat mich jedoch mit dem neuen Trailer davon überzeugt, den Titel weiter im Auge zu behalten.



Die Kämpfe sehen für mich vielversprechend aus, gerade da Enki bei ihnen mitmischen kann, was bei guter Umsetzung ein spannendes Zusatzelement sein kann. Außerdem habe ich richtig Lust bekommen, mit dem Katzenhundedrachending blitzschnell durch die Luft zu sausen und die Welt zu bereisen. Die sieht nämlich richtig hübsch aus. Ob sich das alles so gut spielt wie es für mich aussieht, muss sich natürlich noch zeigen, aber bei mir ist Flintloc

Wie sieht es bei euch aus: Hat der Trailer euch überzeugt? Und hattet ihr den Titel vorher schon auf dem Schirm?