Fortnite erscheint zum Launch für PS5 & Xbox Series X

Mittlerweile kennen wir eine Handvoll Spiele, die direkt zum Launch für PS5 und Xbox Series X aufschlagen sollen. Seit gestern wissen wir: Fortnite gehört dazu. Epic Games hat im Zuge der Enthüllung der Unreal Engine 5 bestätigt, dass der Battle Royale-Hit auf den beiden Next Gen-Konsolen von Sony und Microsoft spielbar sein soll.

Das wissen wir über die PS5- und Xbox Series X-Version von Fortnite

Release: Ende 2020, zum Launch von PS5 und Xbox Series X. Beide Geräte haben noch keinen konkreten Erscheinungstermin.

Alle Infos zu PS5 und Xbox Series X:

Fortschritt übertragbar: Weil Fortnite auf Cross-Progression setzt, könnt ihr eure Spielfortschritte aus der PS4- und Xbox One-Version auf die Next-Gen-Fassung des Battle Royale-Spiels übertragen und müsst nicht von vorne anfangen.

Erstmal Unreal Engine 4: Epic Games hat gestern die Unreal Engine 5 enthüllt, die sich in einer beeindruckenden Tech-Demo auf der PS5 zeigt. Fortnite hingegen wird zum Launch auf den Next Gen-Konsolen erst einmal weiterhin in der Unreal Engine 4 laufen, soll laut Epic 2021 allerdings auf die stärkere Nachfolge-Engine umgestellt werden.

Wie genau Fortnite von der Unreal Engine 5 und generell von der Power der PS5 und Xbox Series X profitieren soll, verrät Epic Games noch nicht.

Alle Spiele für PS5 und Xbox Series X

Bekanntgegebene Launch-Titel halten sich bislang zwar noch in Grenzen, allerdings kennen wir schon viele Games, die generell für PlayStation 5 und Xbox Series X umgesetzt werden sollen. Darunter beispielsweise Watch Dogs Legion, Battlefield 6 und mehr. Alle Titel findet ihr in den oben verlinkten GamePro-Listen.