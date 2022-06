Fortnite-Event mit Darth Vader + mehr: Dieses Spektakel habt ihr verpasst

Wenn sich in Fortnite eine Season dem Ende zuneigt, dann gibt es ein großes Spektakel mit einem riesigen Live-Event. Genau so endete gestern am 4. Juni 2022 die zweite Season von Kapitel 3. Solltet ihr das Ereignis verpasst haben, könnt ihr nachfolgend ganz entspannt nachlesen, was es Sehenswertes gab.

Season 2 endete mit Mech-Kampf

Was gab es zu sehen? Im großen Finale von Season 2 Chapter 3 starteten Spieler*innen in der Heimatbasis der Sieben, also auf dem Mond, der die Fortnite-Insel umkreist.

Fortnite-Fans konnten von dort in einen riesigen Bärchen-Mech steigen, Asteroiden abschießen und den Leuten des Imaginierten Ordens ordentlich in den Hintern treten.

Der offizielle YouTube-Kanal von Fortnite zeigt, wie das Event ablief:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nach dem Kampf im Bärchen-Mech mussten die Abenteurer zu Fuß zum Nullpunkt laufen. Auf dem Weg dorthin waren verschiedene parallele Welten in umherschwebenden Kugeln zu sehen, die vergangene und auch zukünftige Inhalte andeuteten. Eines dieser Portale zeigt uns Twitter-User Fortnite Intel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einer dieser Orbs zeigte einen Laserschwertkampf zwischen den Star Wars-Veteranen Darth Vader und Obi-Wan, die in letzter Zeit durch die Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi wieder voll im Fokus stehen. Dadurch erhalten Fortnite-Fans nun erstmals einen Blick auf das Debüt von Darth Vader im Spiel.

Weitere Fortnite-Artikel gibt es hier:

Star Wars kommt nach Fortnite

In welcher Form kommt Darth Vader? Viele Spieler*innen glauben, dass Darth Vader nicht nur als spielbarer Charakter kommen wird, sondern als Bossgegner, der auf der Fortnite-Map lauert. Es ist bekannt, dass sich die Map in irgendeiner Form ändern wird, aber wie genau, das bleibt ein Rätsel.

Es ist bislang noch nicht bekannt, wann die dritte Season von Chapter 3 an den Start gehen wird. Bis dahin müssen wir uns wohl gedulden, um zu erfahren, welche Inhalte Fortnite sich für die kommende Season ausgedacht hat. Doch allzu lange müssen sich Fans auf Season 3 Chapter 3 wohl nicht gedulden.

Welches Universum würdet ihr euch nach Star Wars in Fortnite wünschen?