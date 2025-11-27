Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite

Über 20 Jahre nach dem Kinostart von Kill Bill verwirklicht sich Quentin Tarantino einen Traum: Ein nie gefilmtes Kapitel für den blutigen Rache-Thriller mit Uma Thurman in der Hauptrolle wird jetzt doch noch Realität - und zwar in Fortnite.

Yukis Rache feiert am 30. November 2025 um 20 Uhr nach deutscher Zeit Premiere in Fortnite und erzählt die Geschichte von Yuki Yubari und damit der Schwester von Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama). Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Gogo trat im ersten Kill Bill als (leicht wahnsinnige) Leibwächterin von O-Ren Ishii (Lucy Liu) auf und zog im Duell mit der Braut (Uma Thurman den Kürzeren. Und eigentlich hatte Tarantino geplant, dass im Film Gogos Schwester Yuki daraufhin Jagd auf die Braut macht. Dieses Kapitel der Geschichte wurde jedoch nie verfilmt - bis jetzt.

Laut der offiziellen Pressemitteilung wurde Das verlorene Kapitel: Yukis Rache nun in der Unreal Engine und mit Charaktermodellen aus Fortnite gedreht. Und dabei leiht sogar Uma Thurman der Braut ihre Stimme!

Tatsächlich wird die Sequenz dann auch in der Wiederaufführung des Kultfilms gezeigt. Als The Whole Bloody Affair werden beide Teile von Kill Bill zu einem großen Film vereint, der am 5. Dezember 2025 in den USA, Kanada und Großbritannien startet. Ein Release in Deutschland ist ebenfalls geplant, dazu gibt es aber noch keine Details.

Übrigens: Ihr könnt in Fortnite den Skin von Yuki sogar kostenlos abstauben, indem ihr euch einfach nur zwischen dem 27. November und 1. Dezember 2025 mit eurem Epic-Account einloggt. Skins zu der Braut und Gogo Yubari sind ebenfalls geplant.