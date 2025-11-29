Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server-Status, wann Fortnite wieder geht und mehr im Live-Ticker zum Chapter 7-Start

Die Downtime in Fortnite hat begonnen.

Soeben ist die sechste Season in Fortnite mit dem Stunde Null-Event zuende gegangen und der Start von Chapter 7 steht kurz bevor. Doch zuerst müssen wir uns wegen der Server-Wartung noch etwas gedulden. Wir begleiten den Abend für euch mit allen Leaks, Patch Notes und mehr hier im Live-Ticker.

Aktuell ist geplant, dass die Server in der kommenden Nacht um 03:30 Uhr wieder online gehen.

Fortnite Chapter 7-Wechsel im Live-Ticker

21:16 Uhr Während die Server offline sind, sprudelt das Netz vor neuen Infos zu Chapter 7 über. Besonders spannend: Neue Items ermöglichen es, dass wir uns selbst wiederbeleben. Hier haben wir ein paar Schnipsel für euch zusammengestellt: SELF-REVIVE ITEMS ARE NEW IN CHAPTER 7



(via @NickEh30) pic.twitter.com/NIej1v2dlt — Shiina (@ShiinaBR) November 29, 2025 NEW LOOK AT FORTNITE'S HOLLYWOOD SIGN



"BATTLEWOOD" pic.twitter.com/uKasj93jDp — Shiina (@ShiinaBR) November 29, 2025 NEW SKINS ADDED IN FORTNITE CHAPTER 7 pic.twitter.com/xAK0gMtRG8 — Shiina (@ShiinaBR) November 29, 2025 20:53 Uhr Jetzt sind die Server auch im Epic Games-Launcher offline und wir können das Spiel nicht mehr starten. Jetzt heißt es, warten bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Sobald wir Neuigkeiten haben, melden wir uns natürlich wieder. 20:33 Uhr Haben wir es durch die Warteschlange geschafft, bekommen wir nur den Countdown zu sehen. In den nächsten sieben Stunden müssen wir also wohl etwas anderes zocken. Das im Bild verlinkte Video könnt ihr übrigens auch über den YouTube-Kanal von Fortnite anschauen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube-Inhalt 20:23 Uhr Nach dem Stunde Null-Event erschien ein Timer, nachdem Chapter 7 in etwas mehr als sieben Stunden startet – das wäre dann genau um 03:30 Uhr. Die Fortnite-Server werden bis dahin wahrscheinlich offline bleiben. Starten wir aktuell das Spiel, landen wir in einer gut 8 Minuten langen Warteschleife. 20:15 Uhr Das Live-Event ist vorbei und die Wartungsarbeiten sind gestartet.

Das erwartet euch in Chapter 7 von Fortnite

0:47 Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite

Autoplay

Die neue Season dreht sich um verschiedene Hollywood- und Film-Themen, wie Kill Bill, Zurück in die Zukunft oder Godzilla. Dazu passend wurden schon mehrere Skins angeteast, darunter etwa Beatrix Kiddo oder Marty McFly.

The Island has a new problem. A big one. https://t.co/asfYREsG6C pic.twitter.com/zTClF9MiBf — Fortnite (@Fortnite) November 25, 2025

Zum Start des neuen Kapitels findet am 30. November um 20:00 Uhr zudem die Premiere der Kill Bill-Fortsetzung "Das verlorene Kapitel: Yukis Rache" in Fortnite statt. Der Film ist in Zusammenarbeit von Epic Games und Quentin Tarantino entstanden und spielt zwischen den ursprünglichen Streifen.

In den USA gibt es sogar eine Neuaufführung in den Kinos, die die ursprünglichen zwei Teile zusammen mit dem neuen Fortnite-Kapitel zeigt. Ob wir die Möglichkeit auch in Deutschland bekommen, ist der derzeit noch unklar. Wenn ihr Yukis Rache unbedingt sehen wollt, könnte sich ein Ausflug ins Spiel lohnen – dort könnt ihr die Vorstellungen kostenlos wahrnehmen.

Laut ShiinaBR, einem bekannten Fortnite-Leaker, dürfen wir uns zudem noch auf eine ganze Anzahl von Kooperationen freuen. So erwarten uns neben den oben genannten Marken auch Ausflüge in die Welt von Harry Potter, South Park oder LEGO Ninjago. Offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Wir halten euch hier natürlich ausführlich auf dem Laufenden und ergänzen weitere Informationen, sobald sie verfügbar sind. Freut ihr euch auf Chapter 7 in Fortnite?