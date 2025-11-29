Live

Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server-Status, wann Fortnite wieder geht und mehr im Live-Ticker zum Chapter 7-Start

Nach dem Ende von Chapter 6 steht eine Downtime in Fortnite an. Wir halten euch hier über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Kevin Itzinger
29.11.2025 | 21:16 Uhr

Die Downtime in Fortnite hat begonnen. Die Downtime in Fortnite hat begonnen.

Soeben ist die sechste Season in Fortnite mit dem Stunde Null-Event zuende gegangen und der Start von Chapter 7 steht kurz bevor. Doch zuerst müssen wir uns wegen der Server-Wartung noch etwas gedulden. Wir begleiten den Abend für euch mit allen Leaks, Patch Notes und mehr hier im Live-Ticker.

Aktuell ist geplant, dass die Server in der kommenden Nacht um 03:30 Uhr wieder online gehen.

Fortnite Chapter 7-Wechsel im Live-Ticker

Samstag, 29.11.2025

21:16 Uhr

Während die Server offline sind, sprudelt das Netz vor neuen Infos zu Chapter 7 über. Besonders spannend: Neue Items ermöglichen es, dass wir uns selbst wiederbeleben. Hier haben wir ein paar Schnipsel für euch zusammengestellt:

20:53 Uhr

Jetzt sind die Server auch im Epic Games-Launcher offline und wir können das Spiel nicht mehr starten. Jetzt heißt es, warten bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Sobald wir Neuigkeiten haben, melden wir uns natürlich wieder.

20:33 Uhr

Haben wir es durch die Warteschlange geschafft, bekommen wir nur den Countdown zu sehen. In den nächsten sieben Stunden müssen wir also wohl etwas anderes zocken.

Das im Bild verlinkte Video könnt ihr übrigens auch über den YouTube-Kanal von Fortnite anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

20:23 Uhr

Nach dem Stunde Null-Event erschien ein Timer, nachdem Chapter 7 in etwas mehr als sieben Stunden startet – das wäre dann genau um 03:30 Uhr. Die Fortnite-Server werden bis dahin wahrscheinlich offline bleiben. Starten wir aktuell das Spiel, landen wir in einer gut 8 Minuten langen Warteschleife.

20:15 Uhr

Das Live-Event ist vorbei und die Wartungsarbeiten sind gestartet.

Das erwartet euch in Chapter 7 von Fortnite

Video starten 0:47 Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite

Die neue Season dreht sich um verschiedene Hollywood- und Film-Themen, wie Kill Bill, Zurück in die Zukunft oder Godzilla. Dazu passend wurden schon mehrere Skins angeteast, darunter etwa Beatrix Kiddo oder Marty McFly.

Zum Start des neuen Kapitels findet am 30. November um 20:00 Uhr zudem die Premiere der Kill Bill-Fortsetzung "Das verlorene Kapitel: Yukis Rache" in Fortnite statt. Der Film ist in Zusammenarbeit von Epic Games und Quentin Tarantino entstanden und spielt zwischen den ursprünglichen Streifen.

In den USA gibt es sogar eine Neuaufführung in den Kinos, die die ursprünglichen zwei Teile zusammen mit dem neuen Fortnite-Kapitel zeigt. Ob wir die Möglichkeit auch in Deutschland bekommen, ist der derzeit noch unklar. Wenn ihr Yukis Rache unbedingt sehen wollt, könnte sich ein Ausflug ins Spiel lohnen – dort könnt ihr die Vorstellungen kostenlos wahrnehmen.

Mehr zum Thema
Fortnite: Die nächste Season hat ein Kill Bill-Thema und enthält offenbar eine Szene, die es nie in die Filme geschafft hat
von Tobias Veltin
Fortnite: Die nächste Season hat ein Kill Bill-Thema und enthält offenbar eine Szene, die es nie in die Filme geschafft hat

Laut ShiinaBR, einem bekannten Fortnite-Leaker, dürfen wir uns zudem noch auf eine ganze Anzahl von Kooperationen freuen. So erwarten uns neben den oben genannten Marken auch Ausflüge in die Welt von Harry Potter, South Park oder LEGO Ninjago. Offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Wir halten euch hier natürlich ausführlich auf dem Laufenden und ergänzen weitere Informationen, sobald sie verfügbar sind. Freut ihr euch auf Chapter 7 in Fortnite?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Minute

Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server-Status, wann Fortnite wieder geht und mehr im Live-Ticker zum Chapter 7-Start

vor 17 Minuten

Fortnite Live-Event Stunde Null ist vorbei: Alles zum Chapter 7-Start im Live-Ticker

vor einem Tag

Epic-Chef Tim Sweeney ist gegen die Kennzeichnung von KI-Inhalten in Game Stores: "Als nächstes müssen Entwickler angeben, welches Shampoo sie benutzen"

vor 2 Tagen

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

vor 2 Tagen

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
mehr anzeigen
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Fortnite Live-Event Stunde Null ist vorbei: Alles zum Chapter 7-Start im Live-Ticker   2     2

vor 11 Minuten

Fortnite Live-Event Stunde Null ist vorbei: Alles zum Chapter 7-Start im Live-Ticker
Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server-Status, wann Fortnite wieder geht und mehr im Live-Ticker zum Chapter 7-Start

vor 18 Minuten

Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server-Status, wann Fortnite wieder geht und mehr im Live-Ticker zum Chapter 7-Start
12.000 Teile Sternenzerstörer zum absoluten Hammerpreis: Dieses Set ist, was sich LEGO-Fans immer gewünscht hätten!

vor einer Stunde

12.000 Teile Sternenzerstörer zum absoluten Hammerpreis: Dieses Set ist, was sich LEGO-Fans immer gewünscht hätten!
Glückspilz staubt für schlappe 13 Euro Game Boy-Spiele und 2 Konsolen im Wert von über 1.300 Euro ab: Irgendwer ist jetzt sehr sehr sauer auf seine Eltern

vor einer Stunde

Glückspilz staubt für schlappe 13 Euro Game Boy-Spiele und 2 Konsolen im Wert von über 1.300 Euro ab: "Irgendwer ist jetzt sehr sehr sauer auf seine Eltern"
mehr anzeigen