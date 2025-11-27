Läuft gerade Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

0 Aufrufe

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet

Kevin Itzinger
27.11.2025 | 15:04 Uhr

Am kommenden Samstag, dem 29. November startet um 20:00 Uhr das Stunde Null-Event in Fortnite und beendet die 6. Season. Danach geht es nach einer Downtime mit Chapter 7 weiter.
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 7 Stunden

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet Video starten   0:30

vor einer Stunde

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.376 Videos

Zum Kanal
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 6 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   16     1   1:00:20

vor 4 Tagen

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall Video starten   1   2:20

vor 4 Stunden

Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 7 Stunden

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Nach Helldivers 2 könnte Killing Floor 3 der nächste Koop-Hit werden! Video starten   2   13:24

19.01.2025

Nach Helldivers 2 könnte Killing Floor 3 der nächste Koop-Hit werden!
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

vor 2 Wochen

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet Video starten   0:30

vor einer Stunde

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall Video starten   1   2:20

vor 4 Stunden

Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 7 Stunden

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert Video starten   0:35

vor einem Tag

Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen Video starten   1:08

vor einem Tag

Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie Video starten   2:16

vor einem Tag

Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 2 Tagen

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor 2 Tagen

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   1   8:02

vor 3 Tagen

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   16     1   1:00:20

vor 4 Tagen

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor 5 Tagen

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 5 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
mehr anzeigen