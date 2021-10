Forza Horizon 5 erreicht den Goldstatus und dem Release steht nichts mehr im Wege

Schöne Nachricht für alle Rennspiel-Fans. Wie Entwickler Playground Games bekannt gibt, hat Forza Horizon 5 den Goldstatus erreicht. Die Entwicklung am Hauptspiel ist also vorerst abgeschlossen, was den Weg frei macht für die Vervielfältigung und den digitalen Release Anfang November.

Es ist nicht auszuschließen, dass in diesem recht verschiebereichen Jahr einige noch eine kurzfristige Verschiebung des Open World-Rennspiels befürchtet hatten, die Bekanntgabe der Goldstatus-Meldung macht diese Befürchtungen aber zunichte. Überraschend kommt das zudem nicht wirklich, denn sämtliche Spiele der Horizon-Serie wurden in den vergangenen Jahren pünktlich abgeliefert.

Potenzial für einen Rennspiel-Superhit

Wer ein Faible für Rennspiele hat, sollte sich den 9. November 2021 dementsprechend rot im Kalender anstreichen. Denn Forza Horizon 5 ist nichts geringeres als das bislang ambitionierteste Spiel der Reihe. Dieses Mal geht es nach Mexiko, das in Sachen Umfang die größte Spielwelt der bisherigen Seriengeschichte ist. Darüber hinaus gibt es erneut einen enorm umfangreichen Fuhrpark, eine überarbeitete Solo-Kampagne, einen umfangreichen Editor und etliche weitere Features, die einen echten Rennspiel-Leckerbissen vermuten lassen.

Kollegin Ann-Kathrin konnte wie wir bereits in die Preview-Version von Forza Horizon 5 spielen und verrät euch im Vorschau-Video ihre Eindrücke:

Alle Vorbesteller*innen bzw. Besitzer*innen der Ultimate Edition von Forza Horizon 5 können übrigens bereits ein paar Tage vorher, nämlich am 5. November los düsen, darüber hinaus wird das Rennspiel auch in den Game Pass kommen. Wir erwarten jedenfalls gespannt die Test-Version und werden euch alles weitere zum Spiel in unserem großen Review zu Forza Horizon 5 verraten.