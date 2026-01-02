Forza Horizon 6: Marketing-Aktion mit Nummernschildern und Duftbäumchen deutet auf baldige Enthüllung des Open World-Rennspiels hin

Die Forza Horizon-Serie geht in diesem Jahr weiter und stattet Japan einen Besuch ab (Bild aus Forza Horizon 5).

Ende September kündigten Microsoft und Entwickler Playground Games den neuesten Teil der Forza Horizon-Reihe an. Damals wurden allerdings nur ein kurzer Teaser und ein paar Infoschnipsel zu Forza Horizon 6 veröffentlicht, seitdem herrschte Funkstille.

Rund um den Jahreswechsel ist jetzt endlich etwas Bewegung in die Sache gekommen. Denn wie diverse Gaming-Influencer in sozialen Netzwerken teilten, hat Microsoft Geschenkpakete verschickt, die diverse Goodies zum kommenden Open World-Rennspiel enthalten.

Zu sehen sind unter anderem ein Nummernschild und ein Duftbäumchen, der Schriftzug "Greetings from Japan" zeigt noch einmal unmissverständlich, wohin es im nächsten Teil der Reihe gehen wird.

Normalerweise finden solche Marketing-Aktionen nur statt, wenn im Zeitraum danach etwas zum Spiel passiert bzw. bekannt gegeben wird. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Forza Horizon 6 schon bald in größerem Rahmen enthüllt werden könnte.

Und es gibt auch schon einen ganz heißen Kandidaten für diesen Reveal. Denn vor einigen Wochen hatte Microsoft bekannt gegeben, dass im Januar 2026 eine Developer Direct abgehalten wird. Im Rahmen dieser Events stellen ausgewählte Xbox Studios ihre kommenden Spiele vor.

Für die Januar-Direct, für die es bislang noch keinen konkreten Termin gibt, ist bereits Playground Games als Entwickler bestätigt. Das und die aktuelle Marketing-Aktion sind also klare Indikatoren dafür, dass wir noch in diesem Monat endlich mehr zum Open-World-Rennspiel erfahren.

Auch der neueste Teil der beliebten Rennspiel-Serie wird dem grundlegenden Konzept treu bleiben. Ihr erkundet also am Steuer von etlichen Autos eine frei befahrbare Spielwelt, absolviert Rennen oder widmet mich euch den zahlreichen Nebenaufgaben.

Forza Horizon 6 soll noch im Jahr 2026 veröffentlicht werden. Zum Launch werdet ihr den Titel auf Xbox Series X/S und dem PC spielen können, zu einem späteren Termin wird das Rennspiel dann auch für die PlayStation 5 erscheinen.