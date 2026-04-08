Forza Horizon 6 - Komplette Map enthüllt: Diese Orte könnt ihr in der Open World befahren

Playground Games hat die komplette Forza Horizon 6-Map enthüllt.

Mit Forza Horizon 6 erfüllt Entwickler Playground Games Fans der Open World-Racing-Reihe einen langjährigen Wunsch: Endlich geht es nach Japan! Dabei brausen wir nicht nur durch die Straßen Tokios, sondern auch durch ländliche Gebiete, vorbei an Reisfeldern, Bambuswäldern und mehr.



Und wie genau das alles in Kartenform aussieht, hat das Entwicklerstudio soeben enthüllt.

Forza Horizon 6 - Das ist die komplette Karte der Open World

2:18 Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen

Autoplay

Und wir wollen gar nicht groß drumherum schnacken, werfen wir direkt mal einen Blick auf die Sommer-Version besagter Forza Horizon 6-Map, die Playground Games via X/Twitter veröffentlicht hat – und die sieht auf den ersten Blick wirklich abwechslungsreich aus:

Die komplette Map von Forza Horizon 6.

Das neue Setting bietet nicht nur eine befahrbare Großstadt, sondern größtenteils ländliche Gebiete, die uns durch Wälder, an Strände oder ganz im Norden offenbar auch durch Gebirgspässe führen.

Neben der japanischen Hauptstadt Tokio (die große Stadt im Süden) haben Fans bereits weitere Spots entdeckt, die nur darauf warten, von vier quietschenden Reifen befahren zu werden. Darunter die Rennstrecke "Nikko Circuit", nördlich von Tokio.

Auf Reddit wurde derweil ein Vergleich der Karten von Horizon 6 und Horizon 5 gepostet, den ihr euch hier ansehen könnt:

Map-Vergleich: Forza Horizon 6 (links) und Forza Horizon 5 (rechts).

Forza Horizon 6 erschein am 19. Mai 2026 zeitexklusiv für die Xbox Series X/S sowie für den PC. Wer sich die teurere Premium Edition des Spiels zulegt, bekommt einen Early Access-Zugang und kann schon am 15. Mai loszocken.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Forza Horizon 6 haben wir in unserer GamePro-Übersicht für euch verlinkt:

Auch eine PlayStation 5-Version des Open World-Racers ist angedacht, kommt aber erst zu einem späteren Termin in diesem Jahr auf dem Markt. Ein konkretes Datum für den PS5-Release kennen wir noch nicht.

Was sagt ihr zur Map von Forza Horizon 6? Und was ist eure Meinung zum Setting: Habt ihr Lust, euch in Japan hinters Steuer zu klemmen?