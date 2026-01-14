Forza Horizon 6-Releasedatum geleakt - und zwar in Forza Horizon 5!

Jetzt kennen wir den Release von Forza Horizon 6.

Am 22. Januar findet mit der Xbox Developer Direct das erste große Xbox-Event im neuen Jahr statt, auf dem auch Forza Horizon 6 seinen großen Auftritt bekommen soll. Sind wir bislang davon ausgegangen, dass der Release des Rennspiels an eben jenem Tag enthüllt wird, hatte Entwickler Playground Games scheinbar andere Pläne.

Wann erscheint Forza Horizon 6?

Der Release ist am 19. Mai 2026

Der Release-Leak verrät zudem, dass ein Early Access-Zugang für alle angeboten wird, welche die Premium-Edition von Forza Horizon 6 kaufen. Für Vorbesteller*innen geht es dann bereits am 15. Mai nach Japan.

1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Autoplay

Woher stammt der Release-Leak?

So merkwürdig es auch klingen mag, stammt der Leak aus Forza Horizon 5. Im Mexiko-Ableger ist demnach eine Ingame-Nachricht aufgeploppt, welche die Inhalte der Premium Edition von FH 6 enthüllt - darunter auch den Vorabzugang samt Datum.

Die Nachricht wurde soeben auf dem X-Account Xbox Infinite geteilt und könnt ihr euch hier anschauen:

Diese Ingame-Nachricht ist soeben in Forza Horizon 5 aufgetaucht.

Erstes Gameplay am 22. Januar

Erstes Gameplay soll es laut Xbox übrigens auf der Xbox Developer Direct am 22. Januar geben. Ebenfalls mit dabei auf dem Event: Fable und Beast of Reincarnation, das neue Spiel von Game Freak (Pokémon).

Möglich ist auch, dass wie in früheren Ausgaben noch weitere Spiele folgen. Über einen noch geheimen vierten Titel wird bereits eifrig spekuliert:

Das wissen wir bereits über Forza Horizon 6

Neben dem Release ist bekannt, dass die Veröffentlichung zunächst auf Xbox Series X/S und PC erfolgt. Eine PS5-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Was das Setting anbelangt, geht es diesmal nach Japan, wo wir neben Tokio auch durch ländliche Gebiete und durch Bergregionen flitzen.

Im Mai geht's los mit Forza Horizon 6. Freut ihr euch bereits auf den Release oder seid ihr noch verhalten, was die Vorfreude anbelangt?