Forza Motorsport – 'Hat das komplette Interesse am Spiel gekillt': Fans regen sich über Entwickler-Entscheidung auf

Forza Motorsport feiert noch in diesem Jahr sein Comeback.

Neben Starfield ist Forza Motorsport der zweite große First-Party-Titel für die Xbox Series X/S, der noch in diesem Jahr erscheinen wird. Auf dem Microsoft Showcase wurde endlich das Release-Datum bekannt gegeben, außerdem gab es weitere Infos wie etwa die Ankündigung der Deluxe- und Premium-Editionen, die euch fünf Tage früheren Zugang gewähren.

Alles eitel Sonnenschein also? Nicht ganz. Denn aktuell sorgt eine Entscheidung von Entwickler Turn 10 für ziemlich großen Unmut bei manchen Fans. Und befeuert damit vor allem eine große Sorge.

Spielfortschritt-Speicherung nur mit Internetverbindung

Worum geht es? Im aktuellen Forza Monthly-Update wurde angekündigt, dass die Speicherung des Spielfortschritts in allen Modi von Forza Motorsport nur mit einer Internetverbindung erfolgen kann. Der Fortschritt wird also serverseitig gespeichert und nicht direkt auf der Konsole.

Zu den Gründen sagte Creative Director Chris Esaki, dass diese Entscheidung eine "faire und sichere Erfahrung" gewährleisten würde.

Ist Forza Motorsport also "always-on"? Nein. Es wird auch Modi geben, die auch ohne Internetverbindung nutzbar sind, darunter etwa Freeplay. Sobald aber ein Fortschritt im Spiel gespeichert werden soll, ist eine Internetverbindung zwingend erforderlich.

Ihr habt den Trailer vom Xbox-Showcase verpasst? Hier ist er:

1:26 Forza Motorsport hat einen Releasetermin und macht GT7 Konkurrenz

In Internetforen wie beispielsweise Resetera schlug die Ankündigung hohe Wellen. Während einige Stimmen die Entscheidung als "normal und nicht schockierend" kommentierten, zeigten sich viele andere enttäuscht. Teilweise sogar so stark, dass sie planen, den Titel gar nicht erst zu spielen. User Issen schreibt beispielsweise:

"Das hat im Alleingang mein komplettes Interesse an diesem Spiel gekillt."

Wieder andere User hoffen, dass diese Entscheidung später einmal durch Patches rückgängig gemacht wird.

Die größte Sorge vieler Fans: Das Spiel könnte in der Zukunft und bei Erscheinen eines Nachfolgers unspielbar werden bzw. aller Fortschritt verloren gehen, wenn sich Turn 10 dazu entscheiden sollte, die Server abzuschalten.

Letzte Aufregung über "Always-On" in einem Rennspiel ist noch nicht lange her

Dass der Spielfortschritt von Rennspielen an die Server des jeweiligen Entwicklers gekoppelt ist, ist keine neue Entwicklung. Auch Sonys großes PS5-Rennspiel Gran Turismo 7 erfordert für seinen Karrieremodus eine Internetverbindung, nur wenige Modi lassen sich offline spielen. Damals sorgte die Bekanntgabe ebenfalls für einen Aufschrei – ähnlich zu dem jetzigen bei Forza Motorsport.

Labe Gran Turismo 7 lässt euch die Einzelspielerkampagne nicht offline spielen von Eleen Reinke

Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober für die Xbox Series X/S und den PC. Ähnlich wie in Teil 7 wird es wieder einen optional erhältlichen Car Pass geben, der dem virtuellen Fuhrpark 30 zusätzliche Autos hinzufügt. Einen Mangel an Fahrzeugen im "normalen" Spiel muss aber niemand befürchten, denn zum Start wird es 500 Autos geben.

Was haltet ihr von der Entscheidung der Entwickler?