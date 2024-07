Frau verwandelt ihr Auto in ein fahrbares Pikachu und die Hupe macht sogar 'Pika, Pika'

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr das im Rückspiegel sehen würdet?

Pokémon-Merch gibt es in allen Formen und Farben. Von Kleidung über Schlüsselanhänger und Rucksäcken bis hin zu Stofftieren könnt ihr eure Liebe zu den niedlichen japanischen Monstern auf unterschiedlichste Art und Weise zur Schau stellen. Aber wie wäre es, wenn euer ganzes Auto im Stil eures Lieblings-Pokémon gestaltet wäre? Genau dieser Frage ist eine amerikanische Influencerin und Bastlerin jetzt nachgegangen. Mit extrem süßem Ergebnis.

Das Pikachu-Mobil unserer Träume

Das Projekt stammt von der US-amerikanischen Influencerin Ali Spagnola, die ihren neuen Schlitten in mehreren TikTok-Videos vorstellt.

Los geht's dabei mit dem allerersten Makeover ihres Toyota, der vorher noch von einem anderen kreativen Projekt befreit werden muss. Danach baut sie einen Spoiler in der Blitzform von Pikachus Schwanz und lackiert das Auto in mehreren Schichten ganz nach ihren Vorstellungen.

Das tolle Ergebnis könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Beim grundsätzlichen Design belässt Ali Spagnola es aber nicht. In mehreren weiteren Clips stellt sie neue Erweiterungen ihres Pika-Mobils vor. Darunter eine Hupe, die tatsächlich wie Pikachu klingt, reflektierende Pokéball-Felgen und kleine Taser, mit denen das Auto quasi Blitzattacken schießen kann.

Seht euch die zehn besten Upgrades am besten selbst im Video an:

Falls ihr euch jetzt schon überlegt, wie ihr eure Ente in ein Enton verwandeln oder euren eigenen Bisasmart bauen könnt, gibt es vermutlich schlechte Neuigkeiten. Userin Leni kommentiert unter dem ersten Video etwa:

"German TÜV says no"

Es ist tatsächlich kaum vorstellbar, dass ihr mit einem solchen Fahrzeug zumindest in Deutschland tatsächlich herumfahren dürftet. Selbst Ali Spagnola selbst zeigt ihr Pikachu-Auto bisher immer nur in ihrem Vorgarten stehen, was wohl auch besser ist. Immerhin hat sie ihren Airbag effektiv mit Knetmasse überklebt.

Ob die Influencerin weitere Umbauten geplant hat, ist bisher nicht bekannt. Für ein neues Projekt hätten wir aber eine naheliegende Idee: Das Koraidon-Motorrad aus Pokémon Karmesin & Purpur!

Jetzt seid ihr gefragt: Was sind die kreativsten Pokémon-Auto-Kombinationen, die euch einfallen? Schreibt es uns in die Kommentare!