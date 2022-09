Xbox Game Pass bekommt überraschend heute Assassin's Creed Odyssey und 3 weitere Spiele spendiert

Während der Tokyo Game Show hat Microsoft überraschend einige neue Titel für den Game Pass angekündigt. Die sollen allesamt noch im September erscheinen und vier der Spiele sind sogar bereits ab heute verfügbar. Diesmal dürften besonders Assassin's Creed-Fans wieder auf ihre Kosten kommen.

Das sind die neu angekündigten Game Pass-Titel im September:

Wollt ihr wissen, welche Spiele euch noch im September im Game Pass erwarten, findet ihr hier die komplette Übersicht:

Unser Highlight: Assassin's Creed Odyssey

Im Game Pass ab: 15. September 2022

15. September 2022 Genre: Open World-RPG

Open World-RPG Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S

Darum geht's: Nachdem bereits der Vorgänger Assassin's Creed Origins im Juni im Game Pass gelandet ist, bekommen wir jetzt auch das Griechenland-Abenteuer der Assassin's Creed-Reihe im Service. Als wahlweise Alexios oder Kassandra erkunden wir hier eine riesige offene Spielwelt zur Zeit des polinesischen Krieges und schlagen uns als Söldner*innen auf die ein oder andere Seite. Wie schon in Assassin's Creed Black Flag erwarten uns außerdem auch wieder Seeschlachten. Dazu gibt es auch wieder einige Rollenspiel-Elemente, mit denen wir etwa in Dialogen Entscheidungen treffen oder auch Liebschaften eingehen können.

Dank Patch in 60 fps: Assassin's Creed Odyssey hat außerdem bereits letztes Jahr einen Next Gen-Patch bekommen, mit dem das Gameplay auf Xbox Series in flüssigen 60 fps läuft. Warum sich das besonders bei Assassin's Creed lohnt, aber trotzdem nicht perfekt ist, lest ihr hier.

Was haltet ihr von den neu angekündigten Game Pass-Titeln, zieht ihr euch direkt eines der Spiele?