Unsere Gaming-Empfehlungen fürs Wochenende - und was spielt ihr so?

In welche Welten verschlägt es euch am Wochenende?

Endlich wieder Wochenende! Nach einer anstrengenden Woche wird es Zeit für Entspannung und gemütliches Zocken und wenn ihr noch nicht sicher seid, in welches Spiel ihr am Wochenende abtauchen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch.

Das sind unsere Empfehlungen fürs Wochenende

Inspiriert von der Xbox Developer Direct und den Ankündigungen zu Ninja Gaiden, schnappt sich Basti Ninja Gaiden 2 Black und das klingt nach einer hervorragenden Vorbereitung auf das im Herbst erscheinende Ninja Gaiden 4. Wenn ihr wissen wollt, was es sonst noch alles auf dem Event zu sehen gab, schaut doch mal hier:

Mehr zum Thema Xbox Developer Direct im Januar 2025: Alle Spiele und Ankündigungen in der Übersicht von Tobias Veltin

Myki möchte am Wochenende das Ende von Final Fantasy 16 sehen, damit sie sich vollständig in Dynasty Warriors: Origins stürzen kann. Die aktuell hoch gelobte Action-Klopperei spielt sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und noch ist sie unsicher, ob sie mehr austeilt oder einsteckt.

Nach 15 Stunden ist Linda in Baldur's Gate 3 im Goblin Camp angekommen, wo sie es wohl bald mit der ganzen Meute aufnehmen wird. Aktuell genießt sie jede Minute in dem Rollenspiel-Meisterwerk und hat es daher auch nicht besonders eilig.

Bei Tobias steht mit Donkey Kong Country Returns HD ein affenstarkes Programm auf dem Plan. Das springende Affen-Duo eignet sich nämlich perfekt, um ihn vom Hype um die Switch 2 und das neue Mario Kart 9 abzulenken.

Angefixt durch das Anspielevent zu Shadows, schnappt sich Annika am Wochenende Assassin's Creed 3, um dort ein wenig über die amerikanischen Bäume zu klettern. Ihr Eindrücke zum kommenden Ableger könnt ihr übrigens hier nachlesen:

Mary ist am Wochenende mal wieder in Pokémon Go unterwegs, um beim ein oder anderen Spaziergang ein paar Taschenmonster zu fangen. Sie ist aber auch weiter mit Henry in Kingdom Come: Deliverance 2 unterwegs. Das macht auch Samara, damit sie euch am 3. Februar ihre ausführliche Meinung zum Spiel vorstellen kann. Dann erscheint nämlich ihr Test zum Rollenspiel-Klopper. Zur Entspannung gibt es aber auch ein paar Handgriffe in House Flipper zu erledigen.

Der nach ihrer Aussage "herausragende Squid Game-Modus von Warzone" beschäftigt Rae - sie ist noch immer total angetan und kann kaum genug bekommen. Außerdem spielt sie sich noch durch die Zeitalter von Civilization 7, zu dem es ebenfalls am 3. Februar einen Test bei uns geben wird.

Hannes spielt aktuell begeistert Eternal Strands und auch wenn die Vollversion noch nicht erschienen ist, könnt ihr aktuell eine Demo zum Spiel ausprobieren. Das Action Adventure ehemaliger Bioware-Devs erscheint am 28. Januar für PC, PS5 sowie Xbox Series und landet direkt im GamePass.

1:36 Eternal Strands: Fantasy-RPG von Ex-BioWare-Entwickler zeigt actionreiche Kämpfe und mehr Gameplay

Autoplay

Auch Dennis durchwandert die wunderschöne Welt von Eternal Strands, will sich aber auch den Hängen von Lonely Mountains: Snow Riders stellen. Das neue Spiel des Berliner Studios Megagon setzt diesmal auf Skier statt Mountainbikes, entführt uns aber erneut an wunderbar gestaltete Berghänge, an denen wir entweder ganz gemütlich hinabfahren oder mit Blick auf den Highscore herunterbrettern.

Dank des neuen Koop-Modus will er sich nur allzu gern von mir (Kevin) von den Brettern holen lassen. Im Duell wird ganz sicher jeder Cozy-Gedanke vergessen. Damit Dennis zwischendrin aber auch mal unten ankommt (Anmerkung von Dennis: Damit es dich unten am Berg nicht langweilt, könntest du bitte nochmal ausführlich schauen, wie es gerade um Diablo Immortal bestellt ist? Das würde mich und viele aus der Community sicher brennend interessieren. Danke dir!) , spiele ich auch noch Ender Magnolia, den Nachfolger zum fantastischen Ender Lilies.

Und das war es auch schon von uns. Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, ob eins der Spiele auch bei euch auf dem Plan steht und welche Titel euch sonst noch in den Sinn kommen. Also ab in die Kommentare und lostippen!

So oder so wünschen wir euch aber ein fantastisches Wochenende mit viel Entspannung und Spaß beim Zocken. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!