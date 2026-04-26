Dieser Zelda-Teil wird laut Stranger-Things-Star Gaten Matarazzo viel zu oft vergessen

Im YouTube-Format Shelf Quest von Polygon sprach vor kurzem Gaten Matarazzo, der Dustin in Stranger Things verkörpert, über die Videospiele seiner Kindheit, warum es zu Hause nur Nintendo gab und natürlich auch über seine liebsten Zelda-Titel.
Für Kinder gibt es nur Nintendo
Gaten erklärt im Interview, dass er eigentlich schon immer gern Videospiele gespielt hat, früher aber nur Nintendo-Konsolen besitzen durfte.
Seine Eltern achteten stark darauf, was er spielen durfte. Statt PlayStation oder Xbox gab es zunächst eine Nintendo Wii, weil die Spiele als familienfreundlicher galten.
Daher galt er bei seinen Freunden immer ein wenig als "lame". Denn seine Mutter konnte sich auch bei Übernachtungen nicht verkneifen, anzusagen, was gespielt werden darf – oder eben nicht.
Was ihn aber nicht davon abhielt, bei seinem Cousin heimlich den Zombies-Modus von Call of Duty zu spielen. Allerdings erst, nachdem seine Tante im Bett war und ihn nicht an seine Mutter verpetzen konnte.
Natürlich ist er Zelda-Fan
Wer mit Nintendo aufwächst, kommt an Zelda natürlich kaum vorbei. Für ihn gehören auch die üblichen Verdächtigen zu den besten Spielen aller Zeiten: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.
Er hat aber auch ein Herz für die kleineren Titel.
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So wie The Minish Cap oder A Link Between Worlds. Gerade Letzteres ist für ihn ein echter Geheimtipp, den viel zu wenige auf dem Schirm haben.
Ich finde, es ist eines der am meisten unterschätzten Spiele der ganzen Reihe.
Besonders gefällt ihm, wie das Spiel die Welt von A Link to the Past neu aufgreift und modernisiert.
Eishockey und Singleplayer-Games
Als er mit der Arbeit an Stranger Things begann und nebenbei noch zur Schule ging, wurde seine Mutter weniger streng, was seine Freizeit anging. Dadurch kam dann auch eine PlayStation dazu, auf der er andere Spiele ausprobieren konnte.
So entdeckte er vor allem storybasierte Singleplayer-Titel wie Uncharted oder Spider-Man auf der PS4 für sich. Aber auch Sportspiele stehen bei ihm bis heute hoch im Kurs. Als Eishockey-Fan gehört NHL natürlich dazu.
Was ist euer liebstes Zelda-Spiel, das gerne mal vergessen wird?
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