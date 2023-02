Alles nur geklaut? The Day Before-Trailer sieht CoD zum Verwechseln ähnlich

Um The Day Before ranken sich sowieso schon einige mysteriöse Vorkommnisse, jetzt kommt noch eine neue Red Flag hinzu: Der Trailer weist verdächtig starke Ähnlichkeit zu einem ganz bestimmten anderen Trailer auf. Dasselbe lässt sich auch über einige andere Szenen und Bilder aus dem Promomaterial sagen. Im Netz werfen viele Menschen den Leuten hinter The Day Before vor, gnadenlos geklaut zu haben.

The Day Before: Direkter Vergleich zeigt verblüffende Ähnlichkeiten

Darum geht's: Der Ruf von The Day Before könnte besser sein. Es gibt einfach zu viele kuriose Umstände, die bei vielen schon vor Release die Alarmglocken schrillen lassen. Da wären die vielen Verschiebungen, die widersprüchlichen Aussagen der Entwickler*innen und zuletzt das unterwältigende, nichts sagende Gameplay.

10:01 The Day Before - Neuer Gameplay-Showcase zeigt Crafting und Erkundung

Hier findet ihr eine Zusammenfassung der Ereignisse von meiner geschätzten Kollegin Annika:

Plagiat oder Inspiration? Nun gibt es neue Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Promomaterial von The Day Before. Vor allem der Trailer gibt schon sehr zu denken, weil einige Einstellungen fast eins zu eins aus dem Zombies-Trailer von Call of Duty: Black Ops Cold War übernommen zu sein scheinen.

Noch deutlicher werden die Ähnlichkeiten im direkten Vergleich der Videos in Bewegung:

I saw someone say I was "reaching" and another person say "I mean shots through ducts/vents and red moodlighting is fairly common cinematic’s"....



So here's both trailers side by side... pic.twitter.com/vz6YngKLR6 — Chroma (@Chromastone10) February 4, 2023

Aber The Day Before hat auch an anderer Stelle mehr oder weniger deutlich ersichtliche Vorbilder. Hier seht ihr zum Beispiel Vergleiche mit Snowrunner, dem Resident Evil 2-Remake oder The Last of Us:

Wären es nur einzelne Szenen und nicht so viele so deutliche Ähnlichkeiten, könnte es natürlich schlicht Zufall und dem ähnlichen Setting geschuldet sein. In dieser Fülle und Qualität sowie in Kombination mit dem restlichen Wirbel um The Day Before sorgt das alles allerdings schon für Stirnrunzeln.

Wann kommt The Day Before? Eigentlich sollte es schon im Juni 2022 erscheinen, dann am 1. März 2023. Jetzt heißt es allerdings, der Titel wurde auf den 10. November verschoben. Ob er dann wirklich erscheint, wagen aber Viele zu bezweifeln.

Was haltet ihr davon, dass so viele Marketing-Materialien so stark anderen Spielen ähneln?