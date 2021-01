Sportfreak baut geniales Fitnessgerät für Nintendo Switch & zockt schwitzend Mario Kart 8

Fitness-Spiele haben sich auf der Nintendo Switch längst zu Bestsellern etabliert. Gerade in der Corona-Krise sind Titel wie Fitness Boxing und Ring Fit Adventure so gefragt wie nie und aktuell nur schwer zu bekommen, weil viele Menschen ihr Heimtraining spielerisch bewältigen wollen.

Nintendos Sport-Games bringen uns schon ordentlich ins Schwitzen, doch Mike Choi reicht das offenbar nicht. Der Konsolenbastler und Bewegungsenthusiast schickt nun ein Fitness-Bike ins rennen, mit dem sich Nintendo Switch-Spiele nur mit großer Anstrengung steuern lassen (via Mein-MMO). Und so sieht das Ganze aus:

Ring Fit Adventure trifft Mario Kart 8

Wie funktioniert das? "Labo Fit Adventure Kart" nennt Choi seine Konstruktion. Diese ermöglicht es ihm, den Racing-Hit Mario Kart 8 auf der Nintendo Switch nur durch seine Bewegungen zu steuern: Dabei lenkt er mit dem Ring-Con, aktiviert Items durch (teils kräftiges) Drücken des Rings und gibt Gas, indem er die Pedale tritt. Und will er für längere Zeit konstant Vollgas geben, so muss er auch ordentlich strampeln.

Möglich macht das der sogenannte "TAPBO". Ein Modul, das die Joy-Cons umfasst und alle Steuerungssignale der verbundenen Geräte auffängt und in Tasteneingaben umwandelt.

Im kompetitiven Spiel hat das allerdings seine Nachteile, wie er im unteren Video zeigt: Hört Choi auf zu strampeln, stoppt auch sein Kart. Im Grunde dürfte er dabei also gar keine Pausen einlegen, wenn er gewinnen will. Zudem ist die Steuerung im Vergleich zur herkömmlichen Joy-Con-Bedienung natürlich viel ungenauer, was einen Sieg immens erschwert. Aber darum geht es hier ja nicht: Bewegung steht an oberster Stelle.

Welche Bewegungsspiele kann ich jetzt auf der Switch spielen?

