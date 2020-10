Genshin Impact: Venti nicht bekommen? Seid nicht traurig, es geht vielen so

Seit gestern könnt ihr in Genshin Impact euer Glück mit dem neuen Klee-Banner herausfordern. Das bedeutet einerseits, dass ihr jetzt minimal bessere Chancen auf bestimmte Charaktere habt und dass Klee als komplett neue Figur ins Spiel kommt. Gleichzeitig heißt das andererseits aber auch, dass das Banner mit Venti erstmal komplett aus dem Spiel fliegt. Was viele Fans sehr sehr traurig macht, die den grünen Barden gern in ihr Team aufgenommen hätten. Aber wie heißt es so schön? Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Tröstet euch: Viele Genshin Impact-Spieler*innen trauern Venti hinterher

Venti ist weg: Ursprünglich dachte ich, dass das Venti-Banner lediglich eine erhöhte Chance auf den kleinen Barden mit sich bringt. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, als würde es überhaupt keine Möglichkeit mehr geben, Venti durch das Lootbox-artige Gacha-System zu bekommen, nachdem das Banner weg ist. Fest steht, dass jetzt ein neues Event-Banner eingeführt wurde, mit erhöhten Chancen auf den neuen Charakter Klee:

Kommt er wieder? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit: Ja. Die meisten Spiele mit Gacha-System setzen auf rotierende Events und wiederkehrende Möglichkeiten. Das aktuelle Klee-Banner ist ebenfalls bereits zeitlich begrenzt, danach dürfte wieder ein neues, anders ausgerichtetes Banner an den Start gehen. Wann Venti zurückkehrt und wie hoch dann die Chancen auf ihn stehen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Fans trauern: Da es auch bei dieser erhöhten Chance auf Venti nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,6 % gab, überhaupt einen 5-Sterne-Charakter zu ziehen und dann nochmal eine 50 % Chance darauf, dass das dann Venti ist, haben ihn viele, viele Spieler*innen natürlich nie ergattert.

Ganz im Gegenteil: Einige haben wohl sogar sehr viel Geld investiert, in der Hoffnung, ihn zu erhalten, sind aber leer ausgegangen. Genau so funktioniert nun mal dieses Monetarisierungs-System. Aber falls es euch genauso geht, seid nicht traurig. Ihr seid nicht allein.

Link zum Reddit-Inhalt

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen:

Link zum YouTube-Inhalt

Manche Leute kommen damit besser klar, andere weniger gut:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Manche Leute haben offenbar wirklich hart versucht, Venti zu ergattern:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Darum enden wir einfach mit der Bitte um einen Moment der Ruhe für all diejenigen, die Venti nicht ziehen konnten (ich persönlich hatte Glück und habe Venti bekommen, obwohl ich ja lieber Xianling gezogen hätte, aber die kann ich auch so erspielen).

Link zum Twitter-Inhalt

Der Free2Play-Titel erfreut sich aktuell größter Beliebtheit und feiert große Erfolge auf dem PC, iOS und der PS4. Eine PS5-Version soll auch kommen, wie es mit der Xbox Series X aussieht, könnt ihr hier nachlesen.

Wolltet ihr auch unbedingt Venti spielen? Wie traurig seid ihr jetzt und wie geht ihr damit um?