Genshin Impact: Version 1.1 soll Ruf-System und diese 4 Charaktere bringen

Genshin Impact gehört zu den bisher größten Erfolgen des Jahres. Der Free2Play-Titel hat schon wenige Wochen nach Launch sämtliche Produktionskosten wieder reingeholt. Aber ein Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht in Sicht, im Gegenteil. Bald kommt das erste große Update 1.1 mit neuen Inhalten. Zu denen gibt es bereits einige Infos und auch schon Leaks, die womöglich Einzelheiten zu den vier neuen Charakteren verraten.

Wann kommt Update 1.1? Genshin Impact soll schon am 11. November das erste große Versions-Update erhalten. Studio miHoYo hat auch schon eine Roadmap zu den kommenden Updates veröffentlicht. Alle sechs Wochen sollen die neuen Versionen an den Start gehen, alle Infos findet ihr hier:

Das steckt sicher drin: Bisher wissen wir eigentlich nur mit Sicherheit, dass in Genshin Impact mit Version 1.1 ein Event namens Unreconciled Stars Einzug halten wird. Um was es sich dabei genau handelt, bleibt aktuell aber leider noch ziemlich unklar.

Datamining-Leak: Dafür gibt es aber schon einen vermeintlichen Leak, der enthüllt, was offenbar einige Dataminer bereits herausfinden konnten. Auf Reddit findet sich eine ganze Menge an möglichen Details zum Update 1.1, die aber natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Der Leaker selbst gibt an, dass die angeblichen Infos aus einem vorläufigen Test-Build stammen sollen.

Neues Ruf-System? Angeblich bringt Version 1.1 ein Reputations-System ins Spiel. Damit könnten wir unseren Ruf in einzelnen Regionen steigern und dafür entsprechende Belohnungen abgreifen. Das würde heißen, dass sich unsere Reputation rund um Mondstadt von der in Liyue unterscheiden könnte.

Neue Charaktere: Angeblich kommen mit Update 1.1 auch gleich vier neue spielbare Charaktere ins Spiel. Deren Eigenschaften könnten auch schon feststehen, wenn der Leak Recht behält. Bilder gibt es ebenfalls bereits, die ihr sehen könnt, wenn ihr auf die entsprechenden Links klickt.

Zhongli: Ein 5-Sterne-Charakter mit Speer oder ähnlicher Langwaffe, der auf das Geo-Element setzt.

Ein 5-Sterne-Charakter mit Speer oder ähnlicher Langwaffe, der auf das Geo-Element setzt. Childe/Der Graf: 5-Sterne-Figur mit Bogen und dem Hydro-Element, ihr kennt ihn aus Liyue.

5-Sterne-Figur mit Bogen und dem Hydro-Element, ihr kennt ihn aus Liyue. Xinyan: 4-Sterne-Figur, die mit dem Feuer-Element und einem Zweihänder herumhantiert.

Dionna: 4-Sterne-Charakter, der eine Heilerin sein könnte, die auf Kryo-Attacken setzt.

Auch wenn das alles Hand und Fuß zu haben scheint, handelt es sich hierbei nach wie vor um einen unbestätigten Leak. Ihr solltet euch also nicht zu früh freuen und nichts davon für bare Münze nehmen, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Welchen Charakter von den neuen findet ihr am besten, welchen würdet ihr am liebsten spielen?