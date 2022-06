Ghost of Tsushima: Stellenausschreibung macht Hoffnung auf einen zweiten Teil

Die Arbeiten an einem Nachfolger zu Ghost of Tsushima wurden von Sucker Punch zwar noch nie offiziell bestätigt, doch angesichts des Erfolgs des Titels wäre es wenig verwunderlich, wenn ein Sequel erscheinen würde. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Hinweise auf Ghost of Tsushima 2, die sich mit der neusten entdeckten Info verdichten.

Ghost of Tsushima 2 sucht Kampferprobte

Auf der hauseigenen Job-Seite hat Sucker Punch neu zu vergeben Stellen online gestellt, bei denen sich erfahrene Entwickler*innen melden können. Den Stellen entsprechend wird nach einem Technical Combat Designer und einem Senior Combat Designer gesucht. Die Designer sollen sich mit den Kampfsystemen älterer Sucker Punch-Titel auskennen, damit sie das Team verstärken können.

Woran soll gearbeitet werden? Beide Designer sind für die Kämpfe im neuen Sucker Punch-Titel verantwortlich. Sie sollen die Fähigkeiten der Spieler*innen und Gegner sowie die Kampfaktionen erstellen und ausarbeiten. Dazu zählt unter anderem das Zeitfenster, das Spieler*innen haben, um Angriffe zu parieren.

Was spricht für Ghost of Tsushima 2? Eine weitere Stellenanzeige für einen Encounter Designer, der ebenfalls am Kampfsystem des neuen Titels werkeln soll, verrät ein wenig mehr Details zum kommenden Spiel. Es soll sich um einen Action- bzw. Stealth-Titel mit einer Open World handeln. Diese Features lassen aufhorchen, da sie stark an das Gameplay von Ghost of Tsushima erinnern.

Mit dem Director’s Cut haben Ghost of Tsushima-Fans in jüngster Vergangenheit bereits neues Spielefutter bekommen:

Möglicher Multiplayer für Ghost of Tsushima 2

Obwohl das Spiel offiziell noch nicht angekündigt wurde, gibt es bereits einige Hinweise zum neuen Sucker Punch-Titel. Womöglich könnte uns ein Online-Multiplayer-Teil erwarten, da Sucker Punch in der Vergangenheit nach Entwickler*innen suchte, die einen "spektakulären" Multiplayer entwickeln sollen.

Sucker Punch hat bereits mit dem Legends-Modus einige Erfahrungen im Multiplayer-Bereich gesammelt. Es könnte sein, dass der Online-Anteil bei Ghost of Tsushima 2 wachsen wird und wir uns gemeinsam mit anderen in noch mehr Mehrspieler-Modi stürzen können.

Denkt dran: Es handelt sich hierbei nur um Spekulationen. Sucker Punch könnte ebenso an anderen Titeln arbeiten, die nichts mit der Ghost of Tsushima-IP zu tun haben. Sobald wir erste Informationen zu den neuen Titeln erfahren, bekommt ihr es auf GamePro mit.

Welche Änderungen würdet ihr am Kampfsystem von Ghost of Tsushima vornehmen?