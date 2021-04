Das PS4-exklusive Ghost of Tsushima war unter Spieler:innen der beliebteste Videospieltitel in 2020, zumindest, wenn man nach dem Player's Choice-Preis bei den Game Awards 2020 geht. Kein Wunder also, dass die Spielerschaft gebannt auf Ankündigungen zu einem neuen Titel aus dem Hause Sucker Punch wartet. Eine aktuelle Stellenausschreibung verrät nun mehr zum kommenden Projekt des Entwicklerstudios.

Online-Multiplayer-Titel im Anmarsch

Was ist neu? In einer neuen Stellenausschreibung sucht Sucker Punch eine:n Programmierer:in für einen "spektakulären" Multiplayer-Titel. Das kommende Spiel soll ein "ansprechendes, kooperatives Spielerlebnis" bieten, doch ob der Titel mehr auf PvP oder PvE basieren wird, wird aus der Stellenausschreibung nicht deutlich.

Der zukünftige Beschäftigte sollte außerdem Erfahrung in der Entwicklung von Systemen für Online-Server mitbringen, die der Spielerschaft ständig zur Verfügung stehen. Leider lassen sich keine weiteren Details zum Spiel aus der Stellenbeschreibung entnehmen.

Laut IGN hat Sucker Punch vor einiger Zeit bereits einen Autor gesucht, der an einer Geschichte im feudalen Japan arbeiten soll. Ob die beiden Projekte zusammenhängen, bleibt offen. Doch vielleicht können Fans in Zukunft einen Multiplayer-Titel im Ghost of Tsushima-Universum erwarten.

Nicht der erste Multiplayer-Titel

Das Team hat Erfahrung: Nach der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima wurde wenige Zeit später der Legends-Modus implementiert. In dem Koop-Multiplayermodus müssen vier Spieler:innen im Überlebendsmodus zahlreiche Gegnerwellen überstehen und festgesetzte Punkte auf der Karte verteidigen. Im Story-Modus geht es mit einem weiteren Teammitglied auf eine Reise voller mystischer Ereignisse.

Da für den Multiplayer-Titel noch Mitarbeiter:innen gesucht werden, die sich um den Online-Dienst kümmern, wird sich das Spiel noch in einem frühen Stadium befinden. Somit müssen sich Fans von Ghost of Tsushima wohl in Geduld üben, bis neue Details zum kommenden Spiel veröffentlicht werden.

Würdet ihr euch über einen Multiplayer-Titel zu Ghost of Tsushima freuen?