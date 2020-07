Wer im letzten großen PS4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima durch die Open World reist, wird vielleicht ein paar Easter Eggs entdeckt haben. Zahlreiche Videos auf YouTube widmen sich - wie bei eigentlich jedem Spiel - dem Thema Easter Eggs. So auch ein Video von xGarbett, das beispielsweise ein Easter Egg zeigt, das erst nach der Hauptquest zugänglich ist und sich um PlayStation-Exklusivspiele dreht.

PlayStation-Easter Egg erscheint nach der Hauptquest

Die Formen von EasterEggs sind so vielfältig wie ihre Absichten. So soll das PlayStation-Easter Egg in Ghost of Tsushima eine Hommage an einflussreiche PlayStation-Exklusivspiele sein:

Die verschiedenen Papierfiguren sollen dabei jeweils ein Spiele, oder ein Studio darstellen:

Wo finde ich das Easter Egg? Wer selbst nach dem PlayStation-Easter Egg suchen will, muss in Ghost of Tsushima Akt 3 der Hauptquest beenden. Wenn ihr dann mit Jin in einer kleinen Hütte ankommt, findet ihr die Papierobjekte auf einem der Tische. Das Video von xGarbett veranschaulicht das Easter Egg nochmal:

In Ghost of Tsushima gibt es neben Easter Eggs aber auch Bambusstände, Heiße Quellen und Inari-Schreine zu finden:

7 4 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima: Alle Inari-Schreine & Belohnungen

Ghost of Tsushima vom Entwickler Sucker Punch ist seit dem 17. Juli exklusiv für die PS4 verfügbar. In dem Action-Adventure kämpfen wir als Samurai Jin Sakai auf der japanischen Insel Tsushima gegen die Mongolen.

Was haltet ihr von dem PlayStation Easter Egg? Sucht ihr in Spielen gezielt nach Easter Eggs, oder sind sie euch eher egal?