Ghost of Tsushima: Euer Pferd kann auch ohne Jin auf Reise gehen

Ihr kennt das vielleicht aus Red Dead Redemption 2. Das Internet ist voll von lustigen Videos, in denen Arthur Morgan gegen Bäume reitet oder von Zügen überrollt wird oder von wilden Tieren Abhänge hinunter geschubst wird. Solche Situationen entstehen einfach in einem Open-World-Spiel, welches den Spieler*innen viele Freiheiten und Möglichkeiten bietet.

Das ist im Action-Adventure Ghost of Tsushima nicht anders. Ein neues Video ist dabei besonders witzig. Held Jin reitet durch eine winterliche Landschaft und möchte über eine Hängebrücke galoppieren. Was dann passiert, seht selbst:

Als er dem Pferd die Sporen gibt und dieses sich aufbäumt, um zum Galopp anzusetzen, bleibt Jin mit seinem gehörnten Helm in einem Holzbalken hängen. Das Pferd bleibt kurz stehen und trabt dann einfach weiter. Könnte es mit den Schultern zucken, hätte es dies in dem Moment bestimmt getan.

Während Jin zappelnd am Balken hängt, genießt das Tier seine Freiheit. Es läuft etwas auf der Brücke hin und her. Schließlich zeigt es doch ein Herz, trabt zu Jin und nimmt den Samurai wieder im Sattel auf. Dieser dürfte sich sehr darüber freuen, nicht mehr an dem Balken zu hängen.

Es gibt noch weitere witzige Szenen in Ghost of Tsushima:

Bugs können auch witzig sein

Das Video kommt richtig gut in der Community an. Solche Bugs sind einfach lustig. Ein Pferd, das kurz macht, was es will, während der Reiter feststeckt. Das wirkt schon fast wie aus einer Komödie. Das macht Lust darauf, mehr solcher Videos zu sehen. Wer weiß, in welche lustigen Situationen Samurai Jin noch gerät?

Habt ihr auch schon einmal so etwas in Ghost of Tsushima gesehen? Findet ihr solche Bugs witzig oder nerven sie euch?