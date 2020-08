Ghost of Tsushima - Update 1.07 ist da & das steckt drin

Wenige Wochen nach dem letzten Update bekommt Ghost of Tsushima erneut einen Patch spendiert. Update 1.07 konzentriert sich in erster Line auf das Fixen von Bugs und allgemeinen Problemen. Aber die Entwickler von Sucker Punch haben auch eine neue Funktion eingebaut, die Jin Sakai das Leben leichter macht.

Das Update 1.07 ist ab sofort verfügbar und nur ca. 800 MB groß, lange sollte der Download also nicht dauern. Das Update bewegt sich damit im üblichen Rahmen für Ghost of Tsushima-Patches.

Bessere Steuerung im Anmarsch: Neben Bug Fixes hält das neue Update eine neue Option in den Einstellungen bereit. Jetzt könnt ihr den Toleranzbereichs eures Analog-Sticks anpassen und dadurch - gerade bei ältern Controllern - Probleme verhindern.

Der DualShock 4 ist zwar kein Joy-Con, aber auch hier kann es durchaus zu Drift-Problemen oder Eingabeverzögerungen kommen. Mit der neuen Funktion könnt ihr dem Rechnung tragen und die Sensibilität eurer Sticks euren Bedürfnissen anpassen.

In den offiziellen Patch Notes werden keine weitere Details eingeführt. Sämtliche Änderungen werden mit der gewohnten Aussage zusammengefasst:

"Allgemeine Bug Fixes und Verbesserungen. "

Welche das sind erfahren wir nicht.

Die ganz großen Neuerungen, die über Updates ins Spiel kommen könnten, stehen also weiterhin aus. Neben dem allseits geforderten New Game Plus-Modus, ist aber schon Ghost of Tsushima: Legends am Horizont zu sehen. Das kostenlose Multiplayer-Update bringt nicht nur Koop-Gameplay und japanische Mythologie ins Spiel, das Ganze wird auch noch kostenlos sein.

Welche Neuerungen fehlen euch noch in Ghost of Tsushima?