"Die größte Map, die wir je gemacht haben" - Die Open World von Ghost of Yotei soll die von Tsushima übertreffen, sagt Sucker Punch

Sucker Punch äußert sich zur Map-Größe von Ghost of Yotei.

Sucker Punch hat mit dem kommenden PS5-Abenteuer Ghost of Yotei offenbar einiges vor. In einem aktuellen Interview mit Famitsu (via Pushsquare) äußern sich Nate Fox und Jason Cornell, die beiden Creative Directors des Spiels, unter anderem zur Open World des Ghost of Tsushima-Nachfolgers und machen große Versprechungen.

Noch größer und noch mehr Freiheiten

Nate Fox äußert sich dabei unter anderem zur Größe der Map bzw. Open World und macht eine vielversprechende Ansage:

In Sachen Open-World-Abenteuern bietet Ghost of Yotei die größten Freiheiten und die größte Karte aller Open-World-Spiele, die wir je gemacht haben.

Die Map von Ghost of Yotei fällt demnach umfangreicher aus als die Karte des Vorgängers Ghost of Tsushima sowie des Superhelden-Abenteuers Infamous: Second Son. Konkrete Angaben zum Umfang oder Bilder zur Map gibt es bislang aber nicht.

Viele Freiheiten: Ghost of Yotei erzählt im Kern eine Rachegeschichte. Als Heldin Atsu ist es unser Ziel, die Mitglieder der "Yotei Six" zu jagen. Eine Gruppierung bestehend aus grausamen Krieger*innen, die Japan in Angst und Schrecken versetzen.

Wie Pushsquare schreibt, hat es den Anschein, dass wir in Ghost of Yotei frei darüber entscheiden können, in welcher Reihenfolge wir die einzelnen Mitglieder der Yotei Six konfrontieren. Zumindest scheint hier keine lineare Richtung vorgegeben zu sein.

Große Hoffnung für die Open World

Übrigens will Sucker Punch die Spielwelt von Ghost of Yotei nicht nur erweitern, sondern auch inhaltlich verbessern.

Im Oktober 2024 ließ Creative Director Jason Connell gegenüber The New York Times verlauten, dass das Team auch an der Qualität der Nebenmissionen schraube und diese im direkten Vergleich zu Ghost of Tsushma abwechslungsreicher gestalten will:

Eine Herausforderung bei der Entwicklung eines Open-World-Spiels besteht darin, dass man immer wieder dieselben Aufgaben erledigen muss. Wir wollten dem entgegenwirken und für einzigartige Erlebnisse sorgen.

Mit Atsus Abenteuer will Sucker Punch also gleichermaßen auf Quantität und Qualität setzen. Ob der Plan aufgeht, erfahren wir diesen Oktober.

Ghost of Yotei erscheint im Herbst 2025

Konkret erscheint Ghost of Yotei am 02. Oktober 2025 für die PS5. Dies wurde vor wenigen Tagen überraschend angekündigt. Interessant ist dabei übrigens, dass Ghost of Yotei damit in den Release-Zeitraum von GTA 6 fällt:

Das Open World-Abenteuer spielt rund 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Der Held des Erstlings, Jin Sakai, hat dementsprechend ausgedient und ein neuer Hauptcharakter rückt in den Fokus, nämlich die Kriegerin Atsu, die von Erika Ishii gespielt wird.

Was sagt ihr dazu: Freut ihr euch darüber, dass die Spielwelt von Ghost of Yotei größer ausfallen soll als die des Vorgängers?