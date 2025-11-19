Läuft gerade Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Dennis Müller
19.11.2025 | 16:15 Uhr

Am 24. November kommen mit einem kostenlosen Upgrade neue Features in Ghost of Yotei. Mit dabei ist unter anderem ein New Game Plus-Modus und neue Rüstungen. Genauere Details erfahrt ihr im Trailer und in Kürze auf GamePro.  
vor 3 Stunden

vor 3 Stunden

vor 3 Stunden

