God of War 2: Darum glauben Fans, dass es beim PS5-Event enthüllt wird

Sony will beim morgigen PS5-Event die "Zukunft des Gamings" vorstellen. Dahinter verbirgt sich wahrscheinlich die Präsentation einiger Next Gen-Titel. Manche God of War-Fans hoffen aufgrund eines ganz bestimmten Tweets jetzt, dass auch God of War 2 im Rahmen des PlayStation 5-Events enthüllt werden könnte.

God of War-Fans hoffen, dass beim PS5-Event ein Sequel angekündigt wird

Dass God of War eine Fortsetzung bekommen soll, steht bereits ziemlich sicher fest. Dafür war der PS4-Blockbuster vor zwei Jahren einfach zu erfolgreich, außerdem gibt auch schon diverse Hinweise auf ein Sequel beziehungsweise God of War 2.

Möglicherweise müssen wir gar nicht mehr so lange warten, bis wir das mit Sicherheit wissen. Morgen findet das groß angekündigte und verschobene PS5-Event von Sony statt, bei dem Spiele im Fokus stehen sollen.

God of War 2 beim PS5-Event? Weil der Gameplay Director von Sony Santa Monica jetzt einen Tweet zu dem PlayStation 5-Event abgesetzt hat, hoffen viele Fans darauf, dass mehr dahinter steckt.

Zugegeben, der Tweet allein gibt nicht allzu viel her:

Come join us as we get into the details about what the future has in store! #gamedev #playstation https://t.co/GPBp4dxkxP — Jeet Shroff (@theshroffage) June 9, 2020

Aber es gibt trotzdem ein paar Details, die zumindest stutzig machen können. Da wäre zum Beispiel der explizite Hinweis auf die Veranstaltung und die Formulierung. Das klingt nicht danach, als würde Jeet Shroff hier über Sony im Allgemeinen sprechen, sondern eher so, als ginge es um das Santa Monica-Studio.

Zusätzlich merken einige Fans auch an, dass Jeet Shroff den Tweet des offiziellen PlayStation-Kanals wahrscheinlich eher einfach nur retweetet hätte, wenn nicht mehr dahinterstecken würde.

Unter dem Tweet bricht jedenfalls ein kleiner Freudensturm vieler God of War-Fans aus, die auf eine Enthüllung des Sequels beim morgigen PS5-Event hoffen.

No way!!! Is it happening??!!! Is god of war 5 coming!!!?? — #WOKEN JCSArmy! John Wills Jr. #BlackLivesMatter (@wills2212) June 10, 2020

Freut euch nicht zu früh: Es könnte natürlich auch um die neue Marke gehen, an der Sony Santa Monica Studio arbeitet. Eventuell stellen die God of War-Macher also eine ganz andere IP vor. Vielleicht hat das Ganze auch keine tiefergehende Bedeutung und es gibt gar nichts von diesem speziellen Studio beim PS5-Event zu sehen.

Was passiert bei Sony PS5-Event morgen?

Das große PlayStation 5-Event von Sony sollte eigentlich schon letzte Woche stattfinden, wurde aber aus Solidarität zu den anhaltenden Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus verschoben. Jetzt findet es morgen statt und das sind die Eckdaten:

Termin & Uhrzeit: Am 11. Juni um 22 Uhr geht es los

Am 11. Juni um 22 Uhr geht es los Dauer: Das Ganze soll circa eine Stunde dauern

Das Ganze soll circa eine Stunde dauern Was? Offenbar gibt es vor allem PS5-Spiele zu sehen

Sämtliche bisher bekannten Infos zur PlayStation 5 könnt ihr euch hier anschauen. Alles, was auf dem Event passieren könnte, findet ihr hier in der Gamepro-Übersicht.

Neben einem "ersten Blick auf die Spiele" könnte Sony auch noch das Design der Konsole selbst und eventuell den festen Launch-Termin des Next Gen-Geräts enthüllen. Bisher steht das aber noch nicht fest. Dafür wissen wir, dass der Stream morgen in 1080p und mit 30 FPS laufen soll, im Nachhinein wird es viele Trailer aber auch in 4K-Auflösung geben.

Hofft ihr auch auf ein God of War-Sequel beim großen PS5-Event morgen?