God of War 2 für PS5? - Sony-Studio sucht neue Entwickler

God of War zählt zu den besten PS4-Exklusivtiteln, die diese Konsolengeneration zu bieten hat. Dass eine Fortsetzung kommt, ist nicht nur dank der positiven Resonanz quasi sicher: Das Spiel endet auch mit einem massiven Cliffhanger. Jetzt gibt es neue Hinweise auf das Sequel. Das Sony-Studio sucht nämlich Entwickler und verrät in der Ausschreibung womöglich schon ein kleines, aber feines Detail.

Sony Santa Monica Studios suchen Game-Autoren

Geht God of War 2 bald in die Produktion? Es dürfte wohl kaum Zufall sein, dass das God of War-Studio einen Senior Narrative Writer sowie einen weiteren Autoren sucht. In den Stellenausschreibungen wird God of War 2 zwar nicht explizit erwähnt, aber etwas anderes kommt eigentlich nicht in Frage.

Das wird verlangt: Die Autoren sollen sich vor allem mit Dialogen und Story-Design auskennen sowie unterstützenden, narrativen Content erstellen. Unter anderem offenbar in Form von Party-Banter, also Unterhaltungs-Geplänkel, das nebenher läuft. Was selbstverständlich ebenfalls perfekt zu einem God of War-Sequel passt.

Stellenausschreibung könnte PS5-Release andeuten

Mehrere Systeme? Die Autoren, die vom Sony Santa Monica-Studio gesucht werden, sollen die Dialoge für "verschiedene Game-Systeme" schreiben. Damit können eigentlich nur unterschiedliche Konsolen gemeint sein.

Da Sony Santa Monica zu Sony Interactive Entertainment gehört, wirkt ein Release des Spiels für Xbox One oder Nintendo Switch extrem unwahrscheinlich. Teil 1 war immerhin auch schon ein Exklusivtitel.

Kommt God of War 2 für PS4 & PS5? Denken wir den Gedanken zu Ende, dürfte mit den verschiedenen Systemen also eine mögliche Nachfolge-Konsole zu Sonys PS4 gemeint sein. Offenbar soll God of War 2 (wenn es so heißt) sowohl für PS4 als auch PS5 erscheinen.

Welche Gerüchte es bisher zu God of War 2 gibt

Wirklich fest steht noch nicht, was uns im Sequel erwartet. Offiziell angekündigt wurde die Fortsetzung zu God of War auch noch nicht. Aber dafür existieren schon diverse Gerüchte, Hinweise und Überlegungen, wie es weitergehen könnte.

Zusätzlich machen sich natürlich auch die Fans ihre Gedanken. Zum Großteil basieren die Fantheorien auf Hinweisen und Details aus God of War selbst.

Zu guter Letzt gibt es auch noch eine ganze Menge Fragen, die das Sequel zu God of War klären muss.

Glaubt ihr, das nächste God of War erscheint für PS4 und PS5?

