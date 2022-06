God of War 2 Ragnarök-Release weiter offen - Fans werden ungeduldig und Barlog beruhigt

Offenbar war wirklich geplant, heute das Release-Datum von God of War 2: Ragnarök zu verraten. Das erklärt zumindest der bestens informierte sowie vernetzte Insider und Journalist Jason Schreier. Aber es sieht ganz danach aus, als müssten wir uns noch ein bisschen länger gedulden, bis wir mehr erfahren. God of War 2-Producer Cory Barlog bittet in einem Tweet um Geduld. Was schwer danach klingt, als würde heute doch keine Enthüllung des Launch-Termins stattfinden.

Nein, heute gibt es wohl doch kein Release-Datum für God of War 2

Darum geht's: Alle warten sehnsüchtig auf God of War 2. Oder zumindest darauf, dass endlich wenigstens ein Release-Datum bekannt gegeben wird. Einem Insider zufolge sollte genau das eigentlich für heute geplant gewesen sein. Der deutlich verlässlichere Insider Jason Schreier bestätigt diese Pläne. Aber der Produzent des Spiels Cory Barlog macht mit einem eigenen Tweet die Hoffnungen zunichte. Gleichzeitig versucht er, die Massen zu beruhigen.

Der vermeintliche Insider The Snitch hat erst kürzlich angedeutet, dass wir heute eine Ankündigung mit dem Datum der Veröffentlichung von God of War 2: Ragnarök bekommen:

23 3 Insider-Update zum Thema God of War Ragnarök erscheint laut Report definitiv noch im Jahr 2022

Daraus wird aber wohl nichts, obwohl es laut Jason Schreier tatsächlich geplant gewesen sein soll. Zumindest scheint das dieser Tweet von God of War 2-Produzent Cory Barlog anzudeuten. Der erklärt, er würde am liebsten immer sofort alles verraten, ihm seien aber die Hände gebunden. Es liege nicht an ihm.

Im selben Atemzug bittet Cory Barlog um Geduld. Er verspricht außerdem, dass "Dinge" zum frühestmöglichen Zeitpunkt geteilt werden würden. Zusätzlich betont er, dass er und die anderen Menschen hinter God of War die Spiele für uns Fans machen und nur durch Fans dazu überhaupt in die Lage versetzt würden, Spiele zu entwickeln.

Hier könnt ihr euch nochmal den aktuellsten Trailer zu God of War 2 ansehen:

God of War 2 wurde intern offenbar nicht auf 2023 verschoben

Sowohl Cory Barlog als auch Jason Schreier geben an, dass es intern zu keiner Verschiebung von God of War 2: Ragnarök gekommen sein soll. Das, was der Produzent hier schreibt, scheint zu bedeuten, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheint. Aber das Team sei einfach noch nicht bereit dafür, mehr Informationen zu verraten:

Jason Schreier schreibt ungefähr dasselbe: Anscheinend gibt es heute keine Ankündigung des Datums, aber God of War soll trotzdem nicht noch einmal verschoben werden.

Das alles hilft vielen ungeduldigen Fans natürlich wenig. Wieso eine geplante Enthüllung des Datums verschoben wurde, falls sie geplant war, lässt sich aktuell nur mutmaßen. Wir hoffen dementsprechend einfach weiterhin darauf, dass wir bald mehr wissen und God of War 2: Ragnarök erscheint, wenn es fertig ist – ohne, dass Mitarbeiter*innen darunter leiden müssen.

Wie steht ihr zu der Warterei auf God of War 2? Wann glaubt ihr, kommt das Spiel raus?