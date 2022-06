God of War Ragnarök erscheint laut Report definitiv noch im Jahr 2022

Lange Zeit gab es reichlich Spekulationen, wann God of War: Ragnarök denn nun endlich seinen Release bekommt. Obwohl Sony selbst erst vor kurzem versichert hat, dass das Spiel noch 2022 erscheinen wird, häuften sich zuletzt wieder Gerüchte um eine Verschiebung auf das nächste Jahr. Auch die Abwesenheit beim Summer Game Fest ließ bei Fans Sorgen aufkommen.

Das dürfte jetzt aber ein Ende haben, denn obwohl wir noch immer keinen konkreten Termin haben, verrät uns ein aktueller Bloomberg-Report nun zumindest den Release-Monat.

God of War: Ragnarök soll im November erscheinen

Der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier hatte in der Vergangenheit schon mehrmals bekräftigt, dass God of War 2 noch 2022 erscheinen wird. In einem neuen Report des Bloomberg-Magazins schlüsselt er nun auf, wie es hinter den Kulissen um das Datum steht. Demnach wurde das Spiel tatsächlich erst kürzlich intern verschoben, allerdings nur um wenige Monate. So war wohl ein Release im September geplant, nun strebt Sony eine Veröffentlichung im November an.

Bekanntmachung soll bald folgen: Komplett final ist das natürlich noch nicht, da Verschiebungen nie auszuschließen sind. Wie Schreiers Quellen aber berichten, sei God of War 2 zumindest aktuell gut im Zeitplan für einen November-Release.

Das soll laut Schreier auch schon sehr bald offiziell bestätigt werden. Demnach sei eine Ankündigung von Sony noch für diesen Monat geplant. Gut möglich also, dass Sony bald eine weitere State of Play ankündigt.

Hier könnt ihr euch den letzten Trailer ansehen, der uns einen ersten Blick auf das Gameplay gewährt hat:

Wie wahrscheinlich ist das? Natürlich handelt es sich hier um keine offizielle Bestätigung von Seiten Sonys und wie erwähnt können sich Releasetermine auch intern immer mal wieder verschieben. Allerdings ist Bloomberg und speziell auch Jason Schreier eine verlässliche Quelle für Informationen, die noch nicht offiziell bekanntgegeben sind. Die Chancen, dass wir also bald einen wirklich konkreten Releasetermin von God of War: Ragnarök erfahren, stehen damit zumindest gut.

Seid ihr das Warten auf God of War auch Leid?