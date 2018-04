God of War - Wird das erfolgreichste PS4-Exklusivspiel aller Zeiten, glaubt Analyst Michael Pachter

God of War hat die Herzen von Fans und Kritikern im Sturm erobert. Das Action-RPG steht auf der Review-Seite Metacritic als bestes PS4-Exclusive überhaupt dar und muss sich mit einem Durchschnits-Score von 95 insgesamt nur gegen GTA 5 geschlagen geben. Laut dem Analysten Michael Pachter wird God of War damit auch das kommerziell erfolgreichste PS4-Exklusivspiel. Ihm zufolge sei eine Schätzung von 10 Millionen verkauften Exemplaren noch niedrig angesetzt.

Die guten Chancen bescheinigt Michael Pachter God of War neben den großartigen Kritiken vor allem deshalb, weil das Spiel für ein breites Publikum attraktiv sei (via: GamingBolt).

"Ich glaube, dass das Gameplay wirklich einfach zu erlernen ist und es gibt so viele kleine Dinge im Spiel, die Spieler von unterschiedlichen Nischen-Spielen ansprechen können. Es gibt Action und Abenteuer, Rätsel und eine fesselnde Geschichte. Das spricht alle an und ich denke, daraus eine Vater-Sohn-Story zu machen, macht es ähnlich wie The Last of Us, was auch wieder die Fans von diesem Spiel einbringen kann."