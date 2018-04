Vergangenes Wochenende berichteten wir davon, dass God of War-Director Corey Barlog gern an einer neuen Marke arbeiten würde. Im selben Interview, in dem er das bekannt gab, erwähnte er zudem seine emotionale Reaktion auf die vielen überschwänglichen Kritiken und Traumwertungen zum aktuellen God of War.

Zwar sprach der Entwickler davon, sich selbst beim Lesen aufgenommen zu haben, das eigentliche Video blieb uns allerings verwehrt. Zumindest bis heute, denn zur Feier des Releases von God of War veröffentlichte Corey Barlog ebenfalls den knapp fünfminütigen Clip von sich, in dem er erfährt, wie die Presse auf das Resultat von fünf Jahren harter Arbeit reagiert.

Seine Nervosität vor dem Lesen der Reviews ist deutlich zu sehen, gerade da er in der Vergangenheit bereits offen über seine Selbstzweifel während der Entwicklung von God of War gesprochen hat.



Diese Zweifel dürften sich allerdings spätestens jetzt in Luft aufgelöst haben. God of War zählt aktuell als am besten bewerteter PS4-Exklusivtiteln aller Zeiten und konnte Kritiker weltweit begeistern. Während des Reaction-Videos hatte God of War eine 94 (bei 52 Kritiken) auf Metacritic, aktuell ist der Durchschnittswert sowohl dort als auch auf OpenCritic sogar bei 95. Das macht God of War gleichzeitig zum bisher am besten bewerteten Spiel im Jahr 2018.

Unseren Test zu God of War könnt ihr hier nachlesen, Hilfe beim Einstieg in das Action-Adventure erhaltet ihr hier.