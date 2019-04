God of War soll keine DLCs bekommen. Der Game Director Cory Barlog will lieber etwas Neues. Das klingt schwer danach, als sei ein Nachfolger in der Mache, anstatt Story-Erweiterungen zu liefern. Was Fans natürlich trotzdem nicht davon abhält, weiter zu hoffen.

God of War-Jubiläum: Cory Barlog spielt mit den Gefühlen der Fans

God of War feiert Geburtstag: In weniger als einer Woche ist es soweit, dann gibt es den vielfachen Preisgewinner und Game of the Year-Abräumer God of War schon ein Jahr. Das soll gebührend gefeiert werden.

Das ist nicht alles: Der God of War-Entwickler Sony Santa Monica zelebriert das Jubiläum des PS4-Blockbusters mit einem Dankeschön-Video, einem PS4-Theme sowie Avataren.

Cory Barlog teast mehr an. In einem Tweet, den der God of War-Game Director teilt, steigert er gleichzeitig die Vorfreude auf den ersten Geburtstag seines Babys: Er schreibt dort, dass das "nicht alles" sei und postet einen Smiley mit Sonnenbrille dazu.

Wird God of War 2 angekündigt? Was könnte sonst kommen?

Ein DLC ist es schon mal nicht. Auch wenn sich das viele Fans offenbar trotz hochoffizieller Absage immer noch wünschen, erhalten sie noch eine Absage:

"Nur damit niemand auf falsche Ideen kommt: Es wird kein DLC für das Spiel erscheinen. Sorry."

Just so no one gets the wrong idea - there is no DLC coming for the game. Sorry. — Cory Barlog ? (@corybarlog) 14. April 2019

God of War

Director verrät die bizarrsten DLC-Ideen, die ihm einfallen

God of War 2-Ankündigung? Viele Fans scheinen darauf zu hoffen, das zum Jubiläum des Spiels einfach ein zweiter Teil angekündigt wird. Dass der kommt, gilt als sicher, wieso also nicht direkt offiziell machen?

Game of the Year-Edition? Ebenfalls gut möglich wäre eine klassische GOTY-Ausgabe von God of War. Die könnte diverse Extras bieten und die nötigen Awards hat das Spiel sowieso schon auf dem Kerbholz.

God of War

PS4-Hit dominiert auch bei den BAFTA-Awards

Was glaubt ihr? Was teast Cory Barlog da für das Jubiläum von God of War an?

God of War (4) - Screenshots ansehen