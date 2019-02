God of War - PS4-Hit räumt Spiel des Jahres & weitere DICE-Awards ab

God of War dominiert die DICE Awards: Der PS4-exklusive Hit sahnt gleich neun Auszeichnungen ab. Unter anderem wurde das Spiel mit dem Game of the Year-Award sowie für seine Story und sein Game Design geehrt.

Celeste stellt das einzige andere Spiel dar, dass ebenfalls mit mehreren Auszeichnungen vom Platz geht. Das Jump'n'Run gewinnt Outstanding Achievement für ein Indie-Game sowie Action-Spiel des Jahres.

God of War gewinnt mehr DICE Awards als Zelda: Breath of the Wild

Die DICE Awards werden von der Academy of Interactive Arts & Sciences veranstaltet und fanden dieses Jahr zum 22. Mal statt. Insgesamt gibt es 23 Kategorien, von denen God of War gleich neun gewonnen hat.

God of War schlägt sich auch im direkten Vergleich zum Vorjahres-Champion Zelda: Breath of the Wild hervorragend. Der Nintendo Switch-Titel konnte 2018 als großer Gewinner insgesamt vier Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Game of the Year: Nominierte & Gewinner

Den Titel holt sich God of War. Das PS4-Spiel setzt sich gegen die folgenden Nominierten durch.

God of War (Gewinner)

Into the Breach

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Outstanding Achievement in Game Design

Auch hier steht God of War an der Spitze. Das Nominierten-Feld fällt ähnlich aus.

God of War (Gewinner)

Into the Breach

Marvel's Spider-Man

Return of the Obra Dinn

Subnautica

Outstanding Achievement in Game Direction

Auch bei Outstanding Achievement in Game Direction geht das PS4-exklusive God of War als Sieger vom Platz.

Florence

God of War (Gewinner)

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Outstanding Achievement in Animation

Den Award für besondere Errungenschaften bei den Animationen gewinnt das ebenfalls PS4-exklusive Marvel's Spider-Man.

God of War

GRIS

Marvel's Spider-Man (Gewinner)

Moss

Red Dead Redemption 2

Outstanding Achievement in Art Direction

God of War kann sich auch in der Art Direction-Kategorie gegen Red Dead Redemption 2 und Spider-Man durchsetzen.

Detroit: Become Human

God of War (Gewinner)

GRIS

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Outstanding Achievement in Character

Der Charakter-Preis geht ebenfalls an God of War beziehungsweise dessen Protagonisten Kratos.

Assassin's Creed Odyssey - Kassandra

God of War - Atreus

God of War - Kratos (Gewinner)

Marvel's Spider-Man - Peter Parker/Spider-Man

Red Dead Redemption 2 - Arthur Morgan

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Die Musik-Auszeichnung gewinnt God of War auch noch.

Detroit: Become Human

Forgotton Anne

God of War (Gewinner)

Marvel's Spider-Man

Tetris Effect

Outstanding Achievement in Sound Design

Dasselbe gilt für den Sound Design-Award.

Battlefield 5

Detroit: Become Human

God of War (Gewinner)

Marvel's Spider-Man

Moss

Outstanding Achievement in Story

God of War schnappt sich auch die Story Achievement-Auszeichnung der DICE Awards.

Assassin's Creed Odyssey

Florence

God of War (Gewinner)

Marvel's Spider-Man

Return of the Obra Dinn

Outstanding Achievement for an Independent Game

Celeste haben wir in unserem Test mit einer satten 90 bewertet. Die Auszeichnung dürfte also niemanden überraschen, der das herzergreifende Jump'n'Run mit der Ausnahme-Story gespielt hat.

Celeste (Gewinner)

Florence

Into the Breach

Minit

Return of the Obra Dinn

Outstanding Technical Achievement

Red Dead Redemption 2 wird für seine technischen Errungenschaften mit einem DICE Award ausgezeichnet.

Astro Bot Rescue Mission

Battlefield V

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2 (Gewinner)

Action Game of the Year

Der zweite Award für den Indie-Titel: Celeste wird auch als Actionspiel des Jahres ausgezeichnet.

Call of Duty: Black Ops 4

Celeste (Gewinner)

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Adventure Game of the Year

Das Adventure des Jahres heißt bei den DICE Awards God of War.

Detroit: Become Human

God of War (Gewinner)

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Family Game of the Year

Der zweite Teil des charmanten Unravel bietet auch Koop-Möglichkeiten und schafft es, dafür als Familien-Spiel des Jahres ausgezeichnet zu werden.

Astro Bot Rescue Mission

Kirby Star Allies

LEGO DC Super-Villains

Starlink: Battle for Atlas

Unravel 2 (Gewinner)

Fighting Game of the Year

Keine allzu große Überraschung: Super Smash Bros. Ultimate ist das Kampfspiel des Jahres.

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur 6

Super Smash Bros. Ultimate (Gewinner)

Racing Game of the Year

Forza Horizon 4 (Gewinner)

F1 2018

Wreckfest

Role-Playing Game of the Year

Assassin's Creed Odyssey

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Monster Hunter: World (Gewinner)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Pillars of Eternity II: Deadfire

Strategy/Simulation Game of the Year

Bad North

Frostpunk

Into the Breach (Gewinner)

Northgard

RimWorld

Sports Game of the Year

FIFA 19

Mario Tennis Aces (Gewinner)

MLB The Show 18

Portable Game of the Year

Dandara

Donut County

Dragalia Lost

Florence (Gewinner)

Oddmar

Immersive Reality Technical Achievement

Astro Bot Rescue Mission

Beat Saber

Dr. Grordbort's Invaders

Tónandi (Gewinner)

Torn

Immersive Reality Game of the Year

Astro Bot Rescue Mission

Beat Saber (Gewinner)

Moss

Sprint Vector

Transference

Outstanding Achievement in Online Gameplay

Fortnite (Gewinner)

Destiny 2: Forsaken

Laser League

Red Dead Redemption 2

Sea of Thieves

Welche Gewinner habt ihr erwartet, was hättet ihr anders verteilt?