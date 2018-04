Bis zum Release von God of War dauert es nur noch wenige Tage. Wer sofort loslegen will, um gleich am ersten Tag so viel Zeit wie nur möglich mit Kratos und Atreus verbringen zu können, darf ab heute, den 17. April, den Preload im PlayStation Store starten. Dafür müsst ihr God of War natürlich vorbestellt haben. Auf diese Weise könnt ihr die 40 GB an Spieldaten schon im Vorfeld herunterladen.

Sobald der Preload abgeschlossen ist, seid ihr fit für den kommenden Launch von God of War. Am 20. April um 6 Uhr deutscher Zeit geht das PS4-Spiel an den Start und ihr könnt euren ersten Trollen die Schädel einhauen. Wer also rein zufällig am Freitag im Urlaub ist oder nicht zur Schule muss, kann schon am frühen Morgen durch Midgard ziehen.

God of War

Meinung: Atreus ist der beste KI-Begleiter, den ich je hatte

Wann God of War in den Läden steht, ist schwer zu sagen. Sicher gibt es hin und wieder Händler, die schon vor dem Release einige Exemplare aus dem Lager verkaufen. Das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Die Anfrage dürfte angesichts des gigantischen Kritikerlobes aber hoch ausfallen. God of War erhielt von uns eine Wertung von 93 und kaum auch bei der internationalen Presse sehr gut an.

Habt ihr euch God of War vorbestellt?