God of War Ragnarök macht euch die Platin-Trophäe etwas leichter als der Vorgänger

Schon bei God of War von 2018 hatte eine recht überschaubare Liste an Trophäen. Auch der Nachfolger God of War Ragnarök hält die Liste eher kurz und macht euch die Platin-Trophäe damit nicht allzu schwer. Ein wenig Zeit müsst ihr aber doch investieren, da auch einige Sammelaufgaben dabei sind. zumindest sind aber Zeitfresse wie das Töten von 1.000 Gegnern oder aller Raben Odins diesmal nicht mehr dabei.

Keine Trophäen für Schwierigkeitsgrade: Alle Trophäen könnt ihr unabhängig vom Schwierigkeitsgrad des Spiels erlangen, egal ob ihr also im Story-Modus oder auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen wollt. Ein wenig Können ist dennoch gefragt, da ihr zumindest die beiden schwersten optionalen Gegner des Spiels besiegen müsst, ehe ihr euch die Platin-Trophäe sichern könnt.

Das sind alle Trophäen in God of War Ragnarök

Insgesamt gibt es 36 Trophäen im Spiel: einmal Platin, vier mal Gold, 15 mal Silber und 16 mal Bronze.

Achtung Spoiler: Um euch möglichst wenig zu spoilern und keine Bosskämpfe zu verraten, packen wir die Namen einiger Bosse und Storyelemente hinter Spoilerboxen. Wollt ihr dennoch wissen, wie genau die Trophäen lauten, könnt ihr die Boxen ausklappen und es dort nachlesen.

Platin

Der Bär und der Wolf: Sammeln Sie alle Trophäen

Gold

Bindungsbereit: Verbessern Sie ein Rüstungsset vollständig.

Ragnarök: Kämpfen Sie gegen den [Spoiler].

Schwerer Fehler: Kämpfen Sie gegen [Spoiler].

Die wahre Königin: Kämpfen Sie gegen [Spoiler].