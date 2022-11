God of War Ragnarök-Spielzeit und alle Kapitel in der Übersicht

Wir konnten God of War Ragnarök für den GamePro-Test bereits durchspielen und uns die Platin-Trophäe auf PS4 und PS5 schnappen. Hier erfahrt ihr, wie lange wir gebraucht haben und auch, welche Missionen ihr bis zum Abschluss der Geschichte meistern müsst.

Spielzeit von God of War Ragnarök

Dauer der Story: 25-30 Stunden

25-30 Stunden Platin-Trophäe: ca. 50 Stunden

ca. 50 Stunden 100% / Completionist: ca. 60 Stunden

Einordnung zur Story-Spielzeit: Ragnarök ist im direkten Vergleich zu God of War (ca. 20 Stunden) nochmal ein gutes Stück länger. Wie lange ihr bis zum Abspann benötigt, hängt speziell im durchaus knackigen letzten Spieldrittel aber auch davon ab, welchen der insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade ihr nutzt.

Der Weg zur Platin-Trophäe: Hier könnt ihr nochmal gut 20 Stunden mehr einplanen. Zwar könnt ihr euch fordernde Bosskämpfe durch den Story-Schwierigkeitsgrad erleichtern, werdet aber auch auf die ein oder andere zeitaufwendige Sammel-Quest stoßen. Einen separaten Trophy-Guide findet ihr hier:

Macht Nebenaufgaben, ihr werdet es nicht bereuen

Generell würden wir euch ganz abseits der Platin-Trophäe empfehlen, in God of War Ragnarök zumindest die Nebenmissionen zu machen, die an bekannte Charaktere gekoppelt sind. Hier erfahrt ihr mehr Hintergründe zu Figuren wie beispielsweise Mimir, die problemlos an die Hauptgeschichte heranreichen.

Wollt ihr das Spiel jedoch zu 100% abschließen, werdet ihr auch über allerhand "Besiege X Monster"-Quests stoßen, die euch lediglich Erfahrungspunkte bringen, die ihr bereits rein durch das Spielen der Geschichte im Überfluss habt. Wollt ihr aber jede Mission abschließen, könnt ihr locker 60 Spielstunden einplanen.

Alle Story-Kapitel in der Übersicht

Die Geschichte von God of War Ragnarök ist in insgesamt 11 Kapitel mit jeweils mehreren Missionen unterteilt. Vorsicht vor Spoilern: Die Namen können Rückschlüsse über die Handlung geben.

Kapitel 1 : Fimbulwinter überleben

: Fimbulwinter überleben Kapitel 2: Die Suche nach Týr

Die Suche nach Týr Kapitel 3: Gróas Geheimnis

Gróas Geheimnis Kapitel 4: Die Abrechnung

Die Abrechnung Kapitel 5: Der Schicksalsspruch

Der Schicksalsspruch Kapitel 6: Das Schicksal schmieden

Das Schicksal schmieden Kapitel 7: Wiedervereinigung

Wiedervereinigung Kapitel 8: Kreaturen der Prophezeiung

Kreaturen der Prophezeiung Kapitel 9: Trost suchen

Trost suchen Kapitel 10: Die Beschwörung

Die Beschwörung Kapitel 11: Die Welten im Krieg

Gibt es ein New Game Plus? Aktuell noch nicht. Jedoch wird das NG+ bei vielen PS-Exklusivspielen zu einem späteren Zeitpunkt via Update nachgereicht – so auch im Vorgänger.

God of War Ragnarök im GamePro-Test

Für uns hat God of War Ragnarök die erste Reise von Kratos und Atreus in (fast) allen Punkten übertroffen. Wo genau das Action-Adventure seine Stärken hat und wo wir ein wenig zu kritteln hatten, das erfahrt ihr im spoilerfreien GamePro-Test.

Orientiert ihr euch mehr an der Hauptstory oder werdet ihr in GoW Ragnarök alles bis zur letzten Aufgabe erledigen?