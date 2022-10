Kratos prügelt mit bis zu 120 fps: God of War Ragnarök bietet vier Grafikmodi

Bald können wir erneut mit Kratos und Sohnemann in den hohen Norden aufbrechen, um mächtig Stunk in der Götterwelt zu machen. Am 9. November erscheint mit God of War Ragnarök das zweite gemeinsame Abenteuer des Gespanns. Welche Grafikoptionen euch dafür zur Verfügung stehen, ist bereits bekannt.

Das sind die Grafikmodi von God of War Ragnarök

Darum geht es: Im Einstellungsmenü könnt ihr zwischen den Modi "Leistung bevorzugen" und "Auflösung bevorzugen" auswählen. Zusätzlich dazu steht euch eine weitere Einstellung zur Verfügung, die "Modus für hohe Bildrate" heißt. Diese kann ein- und ausgeschaltet werden und wie viel fps sie liefert, hängt dann davon ab, mit welchem Basis-Modus sie kombiniert wird.

Genaueres über die verschiedenen Einstellungs- und Kombinationsmöglichkeiten hat videogameschronicle.com in Erfahrung gebracht:

Leistung bevorzugen , erreicht eine feste Framerate von 60 fps

, erreicht eine feste Framerate von 60 fps Leistung bevorzugen, plus Modus für hohe Bildrate zielt auf 120 fps ab

zielt auf 120 fps ab Auflösung bevorzugen , bringt 4K mit fester Framerate von 30 fps

, bringt 4K mit fester Framerate von 30 fps Auflösung bevorzugen, plus Modus für hohe Bildrate bringt 4K mit fester Framerate von 40 fps

Ob ihr allerdings von den Zusatzeinstellungen für hohe Bildrate profitieren könnt, hängt davon ab, ob ihr einen TV mit HDMI 2.1 besitzt. Falls ihr noch unsicher seid, welchen Modus ihr wählen sollt, erklärt Tech-Experte Chris in diesen Artikel, warum sich besonders der 40 fps-Modus für Unentschlossene lohnt:

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Story von God of War Ragnarök ansehen:

In ihrem Fazit erklärt Eleen, dass es im von ihr angespielten Abschnitt des Spieles hauptsächlich mehr vom sehr guten selben gab und Ragnarök sich noch ein wenig anfühlte, "wie God of War 1.5". Wir dürfen gespannt sein, ob sich das im Verlauf der Spieldauer noch ändert und was die Story Neues für Vater und Sohn bringt.

Habt ihr euch schon entschieden, welchen Grafikmodus ihr wählen werdet?