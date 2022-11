God of War Ragnarök: Muspelheim-Samen finden und Schmelztiegel freischalten

Wie schon im Vorgänger erwarten euch auch in God of War Ragnarök wieder optionale Kampfherausforderungen im Schmelztiegel von Muspelheim. Um dort hinzukommen, müsst ihr das Areal allerdings erstmal mit zwei Weltensamen freischalten. Wir zeigen euch, wo ihr die Samen findet, wie ihr an die Ressource "Schwelende Glut" kommt und was ihr für die Trophäe "Feuerprüfungen" tun müsst.

"Der Schmelztiegel": Der erste Weltensamen von Muspelheim

Den ersten Teil des Weltensamens, mit dem ihr Muspelheim freischaltet, könnt ihr bereits früh im Spiel finden. Er liegt in einer Truhe in Svartalfheim, genauer gesagt bei Modvitnirs Maschine. Die kleine Bucht findet ihr nördlich der Zwergenstadt und südwestlich der Bucht der Großzügigkeit. Legt hier einfach am Strand an und klettert die Konstruktion zu eurer Rechten hoch. Ganz oben findet ihr die goldene Truhe mit dem ersten Samenstück.

"Der Schmelztiegel": Der zweite Weltensamen von Muspelheim

Um den zweiten Weltensamen zu bekommen, müsst ihr etwas weiter in der Story fortgeschritten sein, hier benötigt ihr nämlich die dritte Waffe von Kratos. Habt ihr sie, könnt ihr nach Svartalfheim zurückkehren. Legt hier am Drachenstrand südöstlich der Bucht der Großzügigkeit an und klettert auf die Konstruktion im Norden des Strandes. Hier könnt ihr jetzt die dritte Waffe benutzen, um über den gelb leuchtenden Riss ganz nach oben zu gelangen.

Folgt dem Weg über den Steg bis zum Ende und biegt dann links in die Alberich-Höhle ab. Hier steht auf der rechten Seite eine Legendäre Truhe, die von goldenem Gestein blockiert ist. Nehmt euch eine der Feuerbomben gegenüber und werft sie auf das Gestein, dann könnt ihr euch den zweiten Samen holen.

Schwelende Glut in God of War Ragnarök finden

Habt ihr beide Samen beisammen, könnt ihr nun jederzeit durch die Schnellreiseportale nach Muspelheim reisen. Wollt ihr eure Rüstung in God of War Ragnarök voll aufwerten, werdet ihr um die Prüfungen von Muspelheim nicht drum herum kommen. Sie sind nämlich der einzige Ort, wo ihr Schwelende Glut als Belohnung für die Herausforderungen bekommen könnt. Mit der könnt ihr die Brustrüstung auf die neunte Stufe aufwerten. Und das lohnt sich nicht nur von den Werten, sondern weil ihr damit auch das Transmog-System freischaltet. Damit könnt ihr eurer Rüstung ein anderes Aussehen verpassen:

1 1 God of War Ragnarök So schaltet ihr Transmog frei und zieht Kratos schicke Rüstungen an

Wollt ihr übrigens wissen, bei welcher Rüstung in God of War Ragnarök sich das Aufwerten lohnt, haben wir hier auch die unserer Meinung nach beste Rüstung und wie ihr sie bekommt aufgeführt:

2 1 God of War Ragnarök Die beste Rüstung ist wie ein Easy-Mode

Feuerprüfungen-Trophäe bekommen

Im Schmelztiegel erwarten euch insgesamt 15 Prüfungen, die ihr bestehen müsst, wenn ihr euch die Feuerprüfungen-Trophäe sichern wollt. Dafür müsst ihr in den drei Seitenkammern erst einmal jeweils zwei Prüfungen bestehen. Interagiert danach auf dem Hauptplatz mit der Nornentruhe und dem großen Schwert. Nun könnt ihr in jeder Seitenkammer eine dritte Herausforderung absolvieren.

Ist das erledigt, bleiben noch sechs Herausforderungen auf dem Hauptplatz. Um sie freizuschalten, müsst ihr jeweils eine beliebige Herausforderung in zwei der Seitenkammern abschließen. Je nachdem welche Kammern ihr miteinander kombiniert (die Reihenfolge, in der ihr die Kammern macht, ist hier wichtig!), schaltet ihr eine der Runenkombinationen und Herausforderungen auf dem Hauptplatz frei. Habt ihr alle sechs absolviert, bekommt ihr die Trophäe.