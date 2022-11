God of War Ragnarök: Das könnt ihr versuchen, wenn sich der Schwierigkeitsgrad nicht ändern lässt

Eigentlich soll sich der Schwierigkeitsgrad von God of War: Ragnarök jederzeit ändern lassen. Aber offenbar hindert ein Bug einige Fans daran. Zumindest häufen sich entsprechende Berichte, gleichzeitig tauchen aber auch einige mögliche Workarounds auf, die eventuell dagegen helfen könnten. Sollte sich also nichts an eurem Schwierigkeitsgrad ändern, obwohl ihr ihn eigentlich umgestellt habt, findet ihr hier vielleicht Hilfe.

God of War Ragnarök: Schwierigkeitsgrad-Bug fixen, was könnte helfen?

Darum geht's: Normalerweise kann der Schwierigkeitsgrad in God of War Ragnarök immer geändert werden. Selbst wenn ihr auf der härtesten Version gestartet seid, könnt ihr im Gegensatz zum Vorgänger die Schwierigkeit noch herunter regeln (dann allerdings nicht wieder zurück). Aber ein Bug scheint das bei manchen Spieler*innen komplett zu verhindern. Viele Fans wundern sich, wieso die niedrigeren Schwierigkeitsgrade immer noch so hart ausfallen. Dabei kann einfach ein Bug Schuld daran sein und der Härtegrad wurde gar nicht richtig umgestellt.

Falls es euch auch so geht und der neu eingestellte Schwierigkeitsgrad keine Wirkung zeigt, könnt ihr die folgenden Workarounds ausprobieren:

Startet zuerst von einem Kontrollpunkt neu, lauft dann ungefähr 30 Sekunden durch die Gegend. Wenn ihr dann den Schwierigkeitsgrad ändert und bestätigt, erneut von eurem letzten Kontrollpunkt aus zu starten, könnten die Änderungen Wirkung zeigen (via: Reddit ).

). Ändert nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern auch noch zusätzlich irgendeine andere Einstellung. Bestätigt das Ganze dann mit dem Touchpad (manchen Kommentaren zufolge am besten auf der linken Seite, zusammen mit einem Druck auf X und eventuell auch erst nach mehreren Versuchen (via: Reddit ).

). Beendet nach der Änderung des Schwierigkeitsgrades euer Spiel, indem ihr zurück zum Hauptmenü geht und ladet den betreffenden Spielstand neu.

Aber freut euch nicht zu früh: Bei allen diesen möglichen Hilfestellungen und Fixes gibt es auch bereits Kommentare im Netz, denen zufolge das Ganze bei den betroffenen Personen nicht funktioniert haben soll.

Andererseits existieren auch umgekehrt gute Nachrichten von Menschen, denen so geholfen werden konnte – und von Leuten, die gar keine Probleme mit dem Umstellen des Schwierigkeitsgrades hatten. Ihr könntet also auch Glück haben.

Hier könnt ihr euch die Barrierefreiheits-Optionen im Trailer ansehen:

10:01 God of War Ragnarök - Trailer stellt die Barrierefreiheit im Spiel vor

Mehr über God of War Ragnarök erfahrt ihr hier:

God of War Ragnarök ist seit dem 9. November für PS4 und PS5 erhältlich. Da der Vorgänger vor Kurzem erst für den PC veröffentlicht wurde, gehen wir stark davon aus, dass auch das Sequel dort erscheinen wird. Wie gut uns der Sony Santa Monica-Blockbuster gefallen hat, könnt ihr in unserem großen GamePro-Test zu God of War Ragnarök lesen.

Schreibt es uns gern in die Kommentare: Habt ihr ähnliche Probleme und falls ja, habt ihr vielleicht noch eine andere Möglichkeit gefunden, sie zu beheben?