God of War Ragnarök: Video zeigt, wie doof es für Mimir sein muss, so abzuhängen

Ab einem gewissen Zeitpunkt in God of War aus dem Jahr 2018 hängt Mimir bei Kratos ab. Aber so richtig: Allein der Kopf begleitet Atreus und Kratos, während er am Gürtel des Kriegsgottes hängt. Daran ändert sich auch in God of War Ragnarök nichts. Was für Mimir den ärgerlichen Nebeneffekt hat, das Geschehen stets nur aus einer sehr ungünstigen Perspektive verfolgen zu können. Wie die aussehen muss, zeigt dieses witzige Video.

God of War: Mimir hat die schlechteste Aussicht in Ragnarök

God of War, wie Mimir es erlebt: Stellt euch vor, ihr besucht die atemberaubendsten Teile der neun Reiche, erklimmt hohe Berge und genießt die schönsten Aussichten – aber blickt dabei immer und ausnahmslos in die falsche Richtung. Genau so geht es Mimir.

Während Atreus und Kriegsgott Kratos selbst stets ihren Blick nach vorn richten, kann Mimir gar nicht anders, als ihnen gewissermaßen den Rücken frei zu halten. Oder zumindest Ausschau in diese Richtung zu halten. Daran kann ein am Gürtel befestigter Kopf auch nicht einfach so etwas ändern.

Aber die Anbringung hat auch noch den Nachteil, dass Mimirs Kopf in den Kämpfen stets extrem wild hin- und hergeschleudert wird. Und wenn es eines in God of War und God of War Ragnarök wirklich zur Genüge gibt, dann sind es Kämpfe.

Hier seht ihr, wie einige der denkwürdigsten Szenen aus God of War und Ragnarök aus Mimirs Blickwinkel wirken:

Sie haben es versucht: Wenn ihr euch lange genug in der Welt von God of War Ragnarök herumtreibt, könnt ihr eine Unterhaltung zu dem Thema hören (hier findet ihr ein Video damit auf Tiktok). Atreus fragt, ob Mimir nicht lieber nach vor schauen würde, woraufhin Kratos erklärt, sie hätten das bereits ausprobiert.

Mimir gibt daraufhin zu Protokoll, es hätte Schwierigkeiten gegeben, und zwar mit "Viscera". Das lässt sich grob mit inneren Organen oder Eingeweide übersetzen. Offenbar hat Mimir also immer Blut und Gedärme abbekommen, wenn Kratos seine Feinde in ihre Einzelteile zerlegt.

Natürlich klingt das etwas doppeldeutig. Es könnte auch auf die "Gerüche" bezogen sein, die aus Kratos' Gedärmen ausgetreten sind. Die müsste Mimir jedoch in seiner aktuellen Position besser warnehmen als auf der Vorderseite des Kriegsgottes.

God of War Ragnarök ist am 9. November 2022 erschienen, und zwar für PS4 und PS5. Seitdem erfreut sich der Sony Santa Monica-Blockbuster größter Beliebtheit, das Spiel hat absolute Höchstwertungen eingeheimst und den Erfolg des Vorgängers nicht nur wiederholt, sondern übertrumpft.

Habt ihr euch auch schon gefragt, wie blöd das eigentlich für Mimir sein muss?