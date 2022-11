God of War Ragnarök hat sich schneller verkauft als alle anderen First Party-Spiele von Sony

God of War Ragnarök stellt einen neuen Verkaufsrekord auf und bricht damit die vorherigen, die Sony-Exklusivspiele bisher aufstellen konnten. Das heißt im Klartext, dass sich bisher kein PlayStation-Spiel eines First Party-Studios in so kurzer Zeit so oft verkauft hat. Damit stellt God of War natürlich gleichzeitig auch einen Franchise-Rekord auf. Kein God of War-Spiel hat sich schneller verkauft.

God of War Ragnarök bricht Rekord und ist das am schnellsten verkaufte Sony-Spiel

Darum geht's: God of War Ragnarök wurde am 9. November für PS4 und PS5 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein PlayStation-Exclusive von Sony Santa Monica. Ein PC-Release dürfte allerdings irgendwann auch folgen, der erste Teil wurde dort bereits veröffentlicht.

Über 5 Millionen: Innerhalb der ersten Woche nach Launch hat sich God of War Ragnarök über 5,1 Millionen Mal verkauft. Das ist ein Franchise-Rekord für alle God of War-Titel. Das Soft-Reboot aus dem Jahr 2018 hatte in seiner Launch-Periode 3,1 Millionen Mal verkauft.

Sony-Rekord: Laut Sony handelt es sich bei God of War Ragnarök auch noch um das sich am schnellsten verkaufende First Party-Spiel in der PlayStation-Geschichte. Dieser Titel gehörte davor The Last of Us 2 mit über 4 Millionen verkauften Einheiten in den ersten drei Tagen nach Release. Und davor wiederum Insomniacs Spider-Man mit über 3,3 Millionen verkauften Einheiten in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung.

Ebenfalls interessant: Spannenderweise soll sich Nintendos und Game Freaks Pokémon Karmesin und Purpur innerhalb von drei Tagen über 10 Millionen Mal verkauft haben. Damit soll die neunte Generation ebenfalls einen Rekord aufstellen, kein anderes Spiel habe sich auf einer Nintendo-Plattform je schneller verkauft – trotz der vielen technischen Schwierigkeiten (via: Stephen Totilo auf Twitter).

Hier könnt ihr euch ein Behind the Scenes-Video zu God of War Ragnarök ansehen:

11:54 God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden

Falls ihr auch zu denjenigen gehört, die God of War Ragnarök jetzt schon durchgespielt haben: Hier findet ihr acht weitere Spiele aus der nordischen Mythologie, die ihr jetzt spielen könnt. Egal, auf welches Genre ihr steht, eigentlich sollte da wirklich für alle Fans des Settings etwas dabei sein.

Gehört ihr zu denjenigen, die God of War Ragnarök zum Launch gekauft haben? Welche Verkaufszahlen hättet ihr geschätzt?