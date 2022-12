God of War Ragnarök: Ein Bosskampf hat offenbar viele Fans zur Verzweiflung gebracht

God of War Ragnarök wählt in Sachen Herausforderung einen ziemlich cleveren Weg: Das Action-Adventure bietet uns nicht nur fünf Schwierigkeitsgrade plus Barrierefreiheitsoptionen, sondern macht die schwierigsten Bosse zu optionalen Begegnungen.

Folglich stellen sich ihnen nur die Spieler*innen, die Lust auf richtig knackige Endgegner haben. Doch bei einem dieser Kämpfe handelt es sich für viele Fans nicht um eine harte aber faire Herausforderung, sondern um ein Boss-Design, das sich unausgewogen und frustrierend anfühlt.

Reddit-User äußern sich frustriert und genervt über das Boss-Design

Wenn Ragnarök-Fans von "den schwersten Bossen" sprechen, dürfte klar sein, dass entweder die Walkürenkönigin oder bestimmte Berserker gemeint sind. Letzteres ist hier der Fall. Der Kampf, der einigen Fans sauer aufstößt, ist kein Duell, sondern lässt uns gleich gegen drei Gegnerinnen antreten, nämlich Svipdagr die Kalte und die Schwestern von Illska.

Gerade im Dreiergespann können sie uns ziemlich schnell vom Tablett wischen. Svipdagr kommt mit vielen unblockbaren Angriffen daher und ist extrem aggressiv, sodass wir kaum eine andere Möglichkeit haben, als uns ihr zuerst zu widmen, während eine der Schwestern uns mit Fernkampf in Schach hält und die andere den NPC an unserer Seite gut beschäftigt.

Zu den Spielenden, die den Kampf als unfair empfindet, gehört Reddit-User IvanMosquito, der fragt:

Finde das nur ich oder ist die Balance beim Svipdagr die Kalte und die Schwestern von Illska-Kampf extrem unausgewogen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Fan gibt zu, unterlevelt in den Kampf gegangen zu sein, sagt aber, das sei für gewöhnlich etwas, womit er umgehen könne und beschwert sich weiter:

DREI Bosse mit extrem vielen Lebenspunkten in einer kleinen Arena, mit Attacken, die sich häufig auf eine Art überlagern, die es nicht möglich macht, Schaden zu vermeiden...

Auch Reddit-User rshotmaker scheut grundsätzlich keine Herausforderung, hatte bei diesem Kampf aber keinen Spaß:

In all meinen Jahren in Videospielen - alle Ninja Gaidens, all die Soulsbornes und alles dazwischen - habe ich nie einen so schlecht designten und spaßbefreiten Boss wie diesen gesehen.

Der Beitrag von User yizhouse schlägt in dieselbe Kerbe:

Es gibt Kämpfe, die sind schwer und machen Spaß, aber dieser ist absolut unausgewogen für mich und macht keinen Spaß.

Wollt ihr wissen, wie Kratos entstanden ist? Das erfahrt ihr in diesem Video:

11:54 God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden

In den Kommentaren zu den Beiträgen wird heftig diskutiert

Viele Spieler*innen stimmen zu. Zu den häufig genannten Kritikpunkten gehört der Kampf mit der Kamera, den viele Fans laut eigenen Aussagen ausgetragen haben. Außerdem beklagen sich viele Spielende, dass es aufgrund der gleichzeitig attackierenden Gegnerinnen, kaum möglich sei, viel Schaden zu vermeiden oder dass man zu häufig in den Rücken getroffen werde.

Einige Fans widersprechen allerdings auch und nennen andere Kämpfe, die ihnen schwerer gefallen sind, oder zeigen Strategien auf, mit denen die Gegenüberstellung sich für sie gut meistern ließ.

Braucht ihr Hilfe bei diesem Boss-Gespann? In unserem ausführlichen Guide verraten wir euch, wo ihr die Berserker findet und wie ihr sie besiegt. Unf alls ihr einen Tipp braucht, wie ihr euch Nebenbosse allgemein leichter macht, schaut mal in diesen Artikel rein.

Jetzt wollen wir aber auch von euch wissen: Wie war der Kampf für euch, beziehungsweise: Welcher Boss war der schwerste für euch und warum?