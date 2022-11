God of War Ragnarök hat einen zusätzlichen Easy Mode für Minibosse und so aktiviert ihr ihn

Auf eurer Reise mit Kratos und Atreus erwarten euch in God of War Ragnarök ganz unterschiedliche Gegner, manche davon sind leichter zu bezwingen, andere fordernder. Damit ihr das Erlebnis auf eure Vorlieben und Bedürfnisse anpassen könnt, gibt es insgesamt fünf Schwierigkeitsgrad. Bei den Minibossen habt ihr aber auch noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit, die euch das Leben sehr viel leichter machen kann.

So aktiviert ihr die praktische Einstellung für Minibosse

God of War Ragnarök hat neben den Einstellungen zum Schwierigkeitsgrad auch noch ein sehr umfassendes Barrierefreiheits-Menü. Dort lassen sich die verschiedensten Optionen finden, mit denen ihr euer Spielerlebnis ziemlich individuell anpassen könnt.

So geht's: Einige der Nebenbosse gehören zu den knackigsten Herausforderungen im Spiel. Wer diese nicht bewältigen kann oder ganz einfach weniger Frust erleben will, sollte neben dem niedrigsten Schwierigkeitsstufe (Story-Modus) noch eine Option im Barrierefreiheits-Menü aktivieren, nämlich "Mini-Boss-Kontrollpunkte". Ihr findet den Punkt unter dem Abschnitt "Kampf".

Was bringt diese Einstellung? Ganz einfach: Ist sie aktiv, könnt ihr den Boss in zwei Etappen erledigen. Zunächst müsst ihr es schaffen, ihm die Hälfte seiner Lebenspunkte abzuziehen. Ist dieser "Meilenstein" erreicht, dürft ihr beim nächsten Mal direkt an diesem Punkt wieder loslegen, mit all eurer Gesundheit, versteht sich.

Erreicht ihr die 50%-Marke allerdings nicht, dann bringt euch die Einstellung leider nichts. Ihr startet außerdem immer wieder beim halben Lebensbalken des Bosses, auch, falls ihr ihm mehr Lebenspunkte abzieht.

Übrigens: Spielt ihr auf den zwei höchsten Schwierigkeitsgraden, dann könnt ihr diese Option nicht wählen. Die Schwierigkeitsgrade könnt ihr jetzt aber jederzeit ganz einfach wechseln, nachdem ein Bug behoben wurde, der das verhinderte.

Braucht ihr noch ein paar gute Tipps zu den vielen Einstellungsmöglichkeiten, die euch in Ragnarök das Leben erleichtern können? Die findet ihr hier:

God of War Ragnarök hat bei uns im Test mit 93 Punkten abgeschnitten. Falls ihr wissen wollt, was uns an dem Spiel begeistert hat und was wir kritisieren, schaut doch mal rein. Zudem haben wir natürlich noch viele weitere Guides für euch. Wollt ihr zum Beispiel die beste Rüstung im Spiel, die noch mal den Schwierigkeitsgrad erheblich senkt, dann schaut mal in diesen Artikel rein.

Werdet ihr diese Option nutzen und für welchen der optionalen Bosse findet ihr ihn praktisch?